美科技股超级财报周落幕 靓丽业绩冲淡市场悲观情绪

本报记者 翟少辉 上海报道

随着Facebook在3月被曝出“数据门”以及该丑闻的持续发酵，包括Facebook和谷歌在内的众多互联网巨头股价均遭波及。此外，美国总统特朗普通过推特接连“炮轰”亚马逊，也在加重市场的悲观情绪。不过，随着主要科技公司陆续在最近两周发布财报，亮眼的业绩开始冲淡市场对科技股能否延续强势的担忧。

美国当地时间5月1日，苹果公司于盘后发布了2018年第一季度财报，营收与利润均创新高，股价在盘后交易中上涨5.35美元或3.16%。而在上一周，谷歌母公司Alphabet、Facebook、亚马逊、微软、英特尔等科技公司也均交出了超出预期的财报业绩。几乎唯一例外的是Snap，其一季度营收、利润、日均活跃用户等重要数据均不及预期，在5月1日盘后交易中跌2.54美元或17.98%。

苹果财报部分扫除隐忧

苹果CEO Tim Cook称本次财报为其“史上最佳第一季度业绩”。财报显示，当季公司营收达611亿美元，同比增长16%；净利润为138亿美元，同比增长25%。尽管iPhone X销量在最近几周被唱衰，但今年第一季度iPhone系列产品仍售出了5220万台，出货量同比增长3%。

iPhone系列产品依然是苹果营收的主要贡献者，营收占比达62%，此外，iPad、Mac、其他产品和服务营收占比分别为7%、10%、6%和15%。地域方面，苹果第一季度在美国、欧洲、亚太其余地区增长分别为17.4%、8.7%和4.3%，在日本和大中华区营收增长更是达到了21.9%和21.4%。其中，作为苹果第三大市场的大中华区以130亿美元的营收占据了总营收的21%。

不过，美国金融博客网站Zero Hedge作者Tyler Durden指出，尽管苹果不错的第一季度业绩和股票回购规模激励了部分投资者，但其库存却在第一季度同比激增164%。在他看来，这正是苹果确实存在大量未售出的iPhone X的证明，也是该产品供应链目前已相对饱和的例证。“苹果将无法按其预期售出足够多的iPhone产品，除非它采取一些激进的成本削减措施。”他写道。

此前，台湾半导体巨头台积电（TSMC）曾在一季度财报中将营收及利润下滑归结于一款“非常高端的智能手机”需求不佳，并因预计“移动业务需求走弱”而继续下调了第二季度营收预期。部分分析师指出这很可能预示着iPhone需求逊于预期，甚至有认为这是芯片产业萎靡和股市下跌的前兆。

对此，集邦拓墣产业研究院研究经理林建宏向21世纪经济报道记者介绍称，由于台积电所代表的移动产品牵涉到产业链上下游厂商众多，且往往与消费者需求关系较大，因而常常被用来作为市场的风向标。“苹果是台积电最大的客户，而苹果最主要的产品就是手机。”林建宏表示，“目前台积电还是苹果移动AP——A10与A11的独家供应商。”

不过，在市场研究机构Counterpoint中国区研究总监闫占孟看来，苹果库存的激增并不值得过度担忧。他对21世纪经济报道记者表示：“相对来说，iPhone系列产品市场需求还是基本旺盛，像苹果这种公司，其iPhone产品足够好，如果进行适当的调价肯定能够卖得出去，库存不会形成太大压力。” 对于苹果硬件设备销量低于预期，他认为，经过5月份之后的产品降价，再加上iPhone系列中相对廉价的新LED版iPhone的发布，该系列产品的销量还会增长。

科技股前景被看好

4月23日，谷歌母公司Alphabet发布了2018财年第一季度财报，揭开了“超级财报周”的序幕。由于广告业务强势表现的继续，Alphabet一季度营收达311.46亿美元，跑赢分析师预期的303亿美元。Facebook于25日发布了一季度财报，虽受“数据门”丑闻冲击，但依然取得了119.66亿美元的营收和1.69美元的每股收益，跑赢分析师114.1亿美元和1.35美元的预期。随后，亚马逊、英特尔、微软也分别发布财报，业绩均超出华尔街预期。

4月27日，美国知名投资人Paul Meeks在接受CNBC采访时表示，现在科技行业的基本面正“与我以往所见的一样好。”Meeks现为Sloy， Dahl & Holst首席投资官，他曾在互联网泡沫期间运营着世界上最大的科技基金。“我看好这些股票。”他表示，但同时也发出了警告：对科技股的投资需要谨慎。“如果你持有这些股票，那就继续保持持有。”他表示，“买入则需逢低。正如我们所知，这些股票的波动性非常大。”

CNBC指出，Meeks的观点正适用于包括Facebook、Amazon、Netflix和Google（母公司Alphabet）在内的FANG股票。“在FANG中，实际上我确实喜欢Facebook和谷歌，因为他们已经出现调整，幅度甚至超过10%。所以我最近所做的就是试着在坏消息出现之时买入他们。”Meeks表示，“我会等候下一个争议（时刻）的到来。”