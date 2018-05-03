特斯拉电动卡车被控抄袭 遭20亿美元索赔

来源：经济参考报

□记者 秦天弘 综合报道

据美国科技媒体网站The Verge报道，特斯拉汽车公司被氢电卡车初创公司尼古拉汽车公司起诉，后者指控特斯拉的电动半挂卡车抄袭其设计，侵犯了专利，并向特斯拉索赔20亿美元。

尼古拉公司称，特斯拉在设计其电动卡车时故意抄袭了该公司的专利。特斯拉发言人回应称：“很明显，这桩诉讼毫无依据。”尼古拉代表在一份声明中称：“我们不会就本案发表置评，因为它正在审理中。诉讼本身就能说明一切。”

尼古拉公司创建于2014年，该公司在2016年5月展示了两款产品，一款是电动四轮越野车，另一款是氢燃料电动半挂车。此后，尼古拉又在其产品线中增加了第二辆半挂车，并计划投资10亿美元在亚利桑那州建造一座工厂。

尼古拉公司声称，两家公司的卡车有许多相似点，比如前挡泥板、环绕式挡风玻璃、设在中间的车门、流线型车身，许多证据证明特斯拉抄袭尼古拉的设计。该公司还表示，在其发布氢燃料半挂卡车几个月后，特斯拉曾尝试挖走其首席工程师，由此可以看出，特斯拉了解尼古拉的独特设计。

在诉讼文件中，尼古拉公司表示，特斯拉卡车会在市场上引起混淆。“特斯拉侵权给尼古拉造成损害，导致尼古拉在投资者与合作伙伴眼中的吸引力下降。因为现在投资者可以与特斯拉合作，后者也能提供替代性半挂卡车。”文件称。

根据尼古拉公司的估计，特斯拉专利侵权给其造成的损失超过20亿美元，大致相当于特斯拉发布电动半挂卡车后其市值增加的部分。

近两个月，特斯拉麻烦不断。3月底，在加州的一段高速公路上，一辆特斯拉Model X发生了致命事故，驾驶该车的司机使用的正是特斯拉自动驾驶系统。目前，美国国家运输安全委员会正在调查这起事故，特斯拉的自动驾驶系统正经受严峻的考验。另据CNBC上月报道，特斯拉的汽车零部件中有很大一部分质量不合格，或存在严重缺陷损坏。

4月27日，据彭博社报道，特斯拉股东将在6月就一项新政策进行投票表决，这一新政策提出只允许一名独立董事担任董事长。因为一名股东认为，特斯拉创始人马斯克一直兼任董事长，容易引发特斯拉与Solar City等的利益冲突问题，因此提议更换。不过特斯拉董事会已明确表示反对。