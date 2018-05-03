一加手机Q1在印度高端市场排名第二 占据25%市场份额

新浪科技讯 5月3日下午消息，一加CEO刘作虎今日在微博称，2018年第一季度，一加手机在印度高端市场占据25%市场份额，位列三星之后排名第二。

刘作虎援引研究机构Counterpoint的报告数据称，一加以192％的增长率成为2018第一季度印度高端手机市场增长最快的品牌，其中一加5T成为最畅销机型，并以25％的份额位列高端市场第二名。

Counterpoint的报告显示，由于整个智能手机用户基础还不太成熟，高端智能手机市场仍处于萌芽阶段，只占整个印度智能手机市场的4%。

2018年第一季度，三星、一加和苹果占据了整体高端手机市场95％的市场份额。

其中，三星通过新旗舰S9、S9 Plus和A8 Plus带动了在高端市场份额的快速增长，从2017年第四季度的第三位重回第一位；

一加是增长最快的品牌，增速达到192%，占据了25%的份额。自2017年第三季度以来，一加在印度高端市场一直保持在第二位。一加5T成为印度本季度最畅销的机型；

由于iPhone 8和X系列的出货量下降，苹果在高端市场的份额有所下降，成交量大幅下降了55%。排名也从2017年第四季度的第一位下滑至第三位。

在中国智能手机市场逐渐饱和的背景下，不少厂商选择了开拓印度、东南亚等海外市场。今日早间刚刚提交IPO申请的小米就依靠在印度市场挤掉三星成为整体市场份额第一而完成翻身，不过其销量主要在于红米系列的拉升，这与印度市场的购买力也有关。

一加由于采用只做旗舰系列的战略，目前主要在印度高端市场布局。(张俊)