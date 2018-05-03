谷歌宣布首笔投资计划 打造数字助手生态系统

新浪科技讯 北京时间5月3日消息 谷歌今天表示，希望通过投资开发数字助手服务的公司来增强其数字助手平台。

谷歌搜索和谷歌助手副总裁尼克·福克斯（Nick Fox）和企业发展副总裁桑贾伊·卡普尔（Sanjay Kapoor）在一篇博客文章中宣布了这一消息。两位高管表示，这项投资计划只是谷歌更大目标的一部分，公司希望鼓励开发社区，围绕Android和Chrome等产品营造一个开放的生态系统。

当然，谷歌希望提升自己的数字助手平台谷歌助手。但是这些投资似乎并不仅限于支持该平台的公司。例如，一些获得投资的初创公司也在亚马逊的Alexa平台上工作。

他们写道：“我们提供了创建自然会话体验的工具，并正在与设备合作伙伴紧密合作，创建新的界面。你们只需看看我们为谷歌助手创建的那些富有想象力的设备。“开发人员创造了一系列各种各样的‘Actions’，有一些很实用，有一些鼓舞人心。这些Actions能够帮助您以几年前无法想象的新方式完成工作，比如帮助您控制智能家居设备，查询地铁时间表， 甚至帮助你打坐冥想。”

该公司没有透露总的投资计划规模和每一笔投资的规模。但他们确实表示过，投资将瞄准“与我们一样对数字助手生态系统充满热情的早期初创公司”。这项投资支持计划还包括：谷歌会为这些初创公司派遣谷歌员工为它们提供工程技术和设计方面的指导，将为新产品和新服务提供早期外观纳入谷歌合作伙伴关系之中，使用谷歌Cloud Platform的权利以及推广支持。

Google还宣布了第一批能够获得资助的公司：

· GoMoment：lvy智能助手，为酒店客人提供礼宾服务。

· Edwin: 为学习英语作为其第二语言的人提供辅导课程。

· BotSociety: 为开发人员测试语音界面提供一种工具。

· Pulse Labs: 帮助应用程序设计师测试语音应用程序并分析前景。（风轻）