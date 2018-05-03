优必选完成8.2亿美元C轮融资估值50亿美元 腾讯领投

新浪科技讯 5月3日下午消息，人工智能和人形机器人研发、制造和销售一体的科技创业公司优必选（UBTECH）今天宣布，完成8.2亿美元C轮融资，估值50亿美元。

本轮融资由腾讯领投，工商银行、海尔、民生证券、澳洲电信（Telstra）、居然之家、泰国正大集团、民生银行、宜信集团、中广核、铁投集团、松禾资本等跟投，优必选B轮领投方鼎晖资本追加投资。

据官方消息，腾讯作为优必选本轮融资的领投方，此前已与优必选在产品层面达成了密切合作。2017年12月，优必选联合腾讯云小微发布了智能教育娱乐人形机器人Qrobot Alpha，这款产品也是腾讯云小微接入的首款人形机器人。今年2月，优必选联合腾讯叮当助手推出个性化智能教育机器人Alpha Ebot，结合了优必选人形机器人的运动性能与腾讯叮当助手的人工智能服务与交互能力。

优必选创始人兼CEO周剑表示，未来优必选将与腾讯合作推出更多产品。双方在AI层面也将展开深入合作，并围绕着人形机器人这一智能终端共同打造服务与内容生态。

周剑表示，优必选C轮融资不仅仅是财务融资，而是新一轮的战略融资。公司基于战略层面的考量引入投资方，并最终选择了能够对优必选未来的商业化布局，包括B2B和B2C生态的布局带来价值的投资者。

本轮融资将主要用于三个方面，包括研发、市场及品牌拓展和优秀人才的引进。研发方面，优必选未来将加大对大型人形机器人的投入，并深入人形机器人驱动伺服、步态运动控制算法、计算机视觉等领域的研发；市场及品牌拓展方面，优必选将进一步加快全球化的市场布局，并进一步提升公司在全球的品牌影响力；人才方面，优必选将继续开展国际先进人才引进计划。（辛苓）