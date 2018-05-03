全国股转公司：新三板28家新经济企业符合独角兽标准

中国证券网讯（记者 马婧妤）全国中小企业股份转让系统（下称“全国股转系统”）今日发布了挂牌公司2017年年报统计分析数据。全国股转公司分析认为，新三板的新经济企业已有近5000家，同时新经济企业已在新三板内部形成发展梯次。

具体而言，一是新经济企业近五千家。披露2017年年报的10764家新三板公司中，新经济企业共4782家，占比44.43%，涉及高端制造、生物医药、科技服务等新产业以及新文化、新零售等新业态。其中有2138家新经济企业生产投入的智力驱动、资本驱动、技术驱动因素表现突出，并体现了高成长性、高附加值、高回报率的产出效应，具有显著的新经济特征。

二是半数以上新经济企业已发展成为成长潜力较高的瞪羚企业。新经济企业中有2654家公司增速符合瞪羚企业划分标准，占比55.50%。这批企业的规模小于独角兽企业，但呈现出跳跃式的高成长潜力，平均营收和净利润增速分别达到39.68%和104.28%。如工业安全领域高科技企业帮安迪，2017年净利润2002.56万元，同比增长171.35倍。

三是多个新经济产业已涌现出独角兽企业。有28家挂牌公司符合全球公认的新经济独角兽划分标准，集中在互联网应用、文化娱乐、新科技、新环保和生物制药产业。多家企业为细分行业龙头，2017年业绩表现抢眼。如生物医药企业成大生物，是全球人用狂犬疫苗龙头，国内市场占有率达50%，2017年净利润5.58亿元，连续两年净利润同比增长超过20%。大型文化科技集团华强方特，蝉联七届“中国文化企业30强”，2017年净利润7.48亿元。

全国股转公司发布的新三板年报分析显示，新经济企业在新三板市场获得了培育与发展。共2546家新经济企业挂牌以来完成4310次发行，合计融资1696.20亿元，为公司的经营发展提供了重要支持。

例如，神州优车在亏损的情况下完成两次发行融资（共70亿元），保证了公司市场战略的实施，目前公司已建有国内最大的B2C出行共享平台，2017年营收同比增长68.62%，亏损大幅缩减33.71亿元。

同时，共有405家新经济企业完成471次并购重组，合计交易金额559.93亿元。

新三板挂牌企业通过并购重组完成产业整合或转型升级，其中不乏对行业影响力较大的案例。如国内领先婚恋网站平台百合网，2017年通过重大资产重组与世纪佳缘完成了合并，显著提升了公司的行业影响力，2017年营收同比增长2.58倍，净利润同比扭亏为盈。