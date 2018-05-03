新浪科技> 业界 > 正文

全国股转公司：新三板28家新经济企业符合独角兽标准

全国股转公司：新三板28家新经济企业符合独角兽标准
2018年05月03日 11:24 中国证券网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　中国证券网讯（记者 马婧妤）全国中小企业股份转让系统（下称“全国股转系统”）今日发布了挂牌公司2017年年报统计分析数据。全国股转公司分析认为，新三板的新经济企业已有近5000家，同时新经济企业已在新三板内部形成发展梯次。

　　具体而言，一是新经济企业近五千家。披露2017年年报的10764家新三板公司中，新经济企业共4782家，占比44.43%，涉及高端制造、生物医药、科技服务等新产业以及新文化、新零售等新业态。其中有2138家新经济企业生产投入的智力驱动、资本驱动、技术驱动因素表现突出，并体现了高成长性、高附加值、高回报率的产出效应，具有显著的新经济特征。

　　二是半数以上新经济企业已发展成为成长潜力较高的瞪羚企业。新经济企业中有2654家公司增速符合瞪羚企业划分标准，占比55.50%。这批企业的规模小于独角兽企业，但呈现出跳跃式的高成长潜力，平均营收和净利润增速分别达到39.68%和104.28%。如工业安全领域高科技企业帮安迪，2017年净利润2002.56万元，同比增长171.35倍。

　　三是多个新经济产业已涌现出独角兽企业。有28家挂牌公司符合全球公认的新经济独角兽划分标准，集中在互联网应用、文化娱乐、新科技、新环保和生物制药产业。多家企业为细分行业龙头，2017年业绩表现抢眼。如生物医药企业成大生物，是全球人用狂犬疫苗龙头，国内市场占有率达50%，2017年净利润5.58亿元，连续两年净利润同比增长超过20%。大型文化科技集团华强方特，蝉联七届“中国文化企业30强”，2017年净利润7.48亿元。

　　全国股转公司发布的新三板年报分析显示，新经济企业在新三板市场获得了培育与发展。共2546家新经济企业挂牌以来完成4310次发行，合计融资1696.20亿元，为公司的经营发展提供了重要支持。

　　例如，神州优车在亏损的情况下完成两次发行融资（共70亿元），保证了公司市场战略的实施，目前公司已建有国内最大的B2C出行共享平台，2017年营收同比增长68.62%，亏损大幅缩减33.71亿元。

　　同时，共有405家新经济企业完成471次并购重组，合计交易金额559.93亿元。

　　新三板挂牌企业通过并购重组完成产业整合或转型升级，其中不乏对行业影响力较大的案例。如国内领先婚恋网站平台百合网，2017年通过重大资产重组与世纪佳缘完成了合并，显著提升了公司的行业影响力，2017年营收同比增长2.58倍，净利润同比扭亏为盈。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有