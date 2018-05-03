小米上市13看点：雷军身家到底多少 什么时候回A上市

来源：新浪券商基金 作者：黄少少

新浪港股讯 小米公司5月3日在港交所提交上市申请，关于小米的种种谜团，都可以从招股书中找到答案。雷军持股小米到底多少，小米到底赔不赔钱，雷军个人财富多少，小米什么时候回A股上市？

看点1：小米公司上市主体是谁？

招股书披露，小米公司主体是小米集团，在开曼群岛注册成立，以不同投票权控制。

小米公司的上市架构

看点：2：小米集团经营实体公司有哪些？

据招股书披露，小米集团旗下有小米科技、小米香港、小米通讯、小米移动软件、珠海小米通讯、小米印度科技、重庆小米小额贷款等公司，业务如下表：

看点3：雷军持有小米多少股？

招股书中，小米披露了上市前的持股比例情况。其中，小米公司创始人、董事长兼CEO雷军持股31.41%，联合创始人、总裁林斌持股13.33%，联合创始人、品牌战略官黎万强持股3.24%。

看点4：雷军个人财富到底多少？

目前，福布斯实时数据榜单显示，小米董事长雷军个人财富125亿美元，位于全球116名，中国12名。如若上市后按小米1000亿美元估值，雷军则很可能成为仅次于马化腾、马云、许家印、李嘉诚的中国第五大富豪。

如若小米上市，接近小米IPO中介方人士消息称，保荐人、投行、潜在投资人普遍接受当前估值至少在700亿美元，IPO之后短期内小米市值超过1000亿美元把握很大。

以700亿美元计，雷军31.4124%的持股，对应至少219.89亿美元的身价；如果小米市值超过1000亿美元，雷军的身价至少有314.12亿美元。

对比福布斯实时富豪排行榜的数据，219亿美元的身价在目前的榜单上，能进入前50，与软银集团创始人孙正义（目前为218亿美元）相当，高于美的创始人何享健。

而314亿美元的身价，则会让雷军在富豪榜上排在第26位，超过李兆基（303亿美元）、万达王健林（302亿美元）、碧桂园（15.64， -0.76，-4.63%）杨惠妍（258亿美元），略次于李嘉诚（341亿美元）。

看点5：雷军占有小米公司投票权是多少？

小米集团分为A类股、B类股，A类股每股可投10票，B类股可投1票。通过双重股权架构，雷军的表决权比例超过50%，为小米集团控股股东。

看点6：小米的业绩表现如何？

根据招股书草拟本数据，2017年收入1146亿元，经营利润122.16亿元；2016年收入684亿元，经营利润为37.85亿元；2015年收入668亿元，经营利润为13.73亿元。

截至2017年12月31日，由于就可转换可赎回优先股产生大额公允价值亏损，小米集团有净负债人民币1272亿元及累积亏损人民币1290亿元。

看点7：小米的商业模式和营收来源为何？

小米将自己的商业模式归纳为“铁人三项”：硬件+新零售+互联网服务，其收入也主要来自这几个业务板块。

以2017年为例：来自智能手机行业的收入为805.64亿元，占总收入的比例为70.3%；来自IOT与生活消费产品的营收为234.48亿元，占比为20.5%；来自互联网服务的营收为98.96亿元，占比为8.6%。

看点8：募集资金如何分配？

消息称，眼下保荐人、投行、潜在投资人普遍接受当前估值至少在700亿美元，IPO之后短期内小米市值超过1000亿美元把握很大。

招股书显示，公司计划将IPO募集资金作如下分配：

30%——IPO募集资金用于研发及开发智能手机、电视、笔记本电脑、人工智能音响等核心产品；

30%——用于扩大投资及强化生活消费品与移动互联网产业链；

30%——用于全球扩展；

10%——用作一般营运用途。

看点9：小米为何出现巨额亏损？

招股书披露，小米2015年至2017年收入分别为668.11亿元、684.34。亿元和1146.25亿元；净利润分别为-76.27亿元、4.92亿元、-438.89亿元。

实际上，小米2015年至2017年的经营利润分别为13.73亿元、37.85亿元和122.15亿元。那么为何还会出现巨额亏损？

背后主要是可转换可赎回优先股公允价值变动等因素的影响。招股书显示，截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，小米可转换可赎回优先股公允价值变动分别为88亿元、25亿元及541亿元。

创新工场董事长兼首席执行官李开复此前曾表示，互联网公司通常会有多轮融资发行了可转换可赎回优先股，在港交所的国际会计准则下，这种优先股会体现为对股东的负债，其公允价值的上升会记录于公司账面的亏损，但实际上公司并未没有这样的亏损发生，对公司实际运营也没有影响。公司价值越大，这项“亏损”值反而越高。IPO之后优先股转为普通股，这部分亏损就消失不再计入报表。

看点10：小米净利到底是多少？

对于小米招股书中的亏损，不能只从字面上去理解，而是要看到“负债”“亏损”产生的原因。优先股对应的公允价值在公司的高速发展过程中，产生了大量价值的增值，因为股东没有退出，这部分对股东而言是账面“浮盈”的价值增长部分，在IPO之前就被计为公司对股东的负债，IPO之后优先股转为普通股，这部分亏损就消失不再计入报表。这个过程并没有对企业产生实际的亏损，相反是公司价值成长的证明。所以，和通常意义实际的亏损不同，这类“亏损”越大，说明公司的发展越好，价值提升越大。

实际上，2016年上市的美图和2017年上市的易鑫都曾遇到过这个问题。当时美图提交的招股书披露，从2008年成立至上市前，美图公司（8.28，-0.10， -1.19%）累计亏损62.6亿元，不过其中包含了50.7亿元的可转换可赎回优先股的公允价值和5270万元的股权激励，扣除这些因素之后，累计实际亏损11.38亿元；易鑫提交的招股书显示，该公司自成立起至2017年上半年，累计亏损为76亿元。易鑫方面称，其中的主要原因就是可转换可赎回优先股的公允价值大幅增加，上市后所有可转换可赎回优先股自动转换成普通股后，便不会产生可转换可赎回优先股的公允价值亏损。

小米招股书显示，截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，小米可转换可赎回优先股公允价值变动分别为88亿元、25亿元及541亿元。若扣除可转换可赎回优先股公允价值、以股份为基础的薪酬、投资公允价值增益净值、无形资产摊销这些因素的影响，2015年至2017年经调整后净利润则分别为-3.04亿元、18.96亿元和53.62亿元。

看点11：小米的海外市场到底怎么样？

小米向港交所递交招股书显示，截至2018年3月31日，小米的产品销往74个国家和地区，国际收入（尤其是印度）占比大幅增长。2015年，2016年和2017年的中国大陆以外地区的收入占总收入的比例分别为6.1%，13.4%和28%。

看点12：小米生态链到底有多大？

小米向港交所递交招股书，其中显示，截至2018年3月31日，我们投资或孵化超过210家公司，包括90多家专注于发展智能硬件及生活消费产品以加强我们的生态系统的公司。

截至2018年3月31日，小米拥有超过1亿台互联设备（不包含智能手机及笔记本），并全部连入我们的平台。同时小米也在移动互联网方面的其他战略领域进行投资。

小米称，战略投资是其企业发展战略的核心部分，且相信投资使其能高效扩展自身生态系统。

看点13：小米什么时候回内地上市？

据华尔街日报报道，小米在周四提交给香港交易所（255.8， -3.40，-1.31%）的文件中没有披露募股规模和估值预期，但知情人士透露，小米希望至少募资100亿美元，估值可能在1000亿美元左右。小米在香港挂牌后料将很快在内地上市，成为首批利用中国存托凭证上市的公司之一。