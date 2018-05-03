毕业生最高每月补2000元 这个城市要投500亿搞大事情

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每经编辑王晓波：近年来，各大城市对于人才的争抢愈演愈烈，给予的优待政策也是五花八门，但是这些政策面对的都是高学历人才，并未指定哪类专业。近日，厦门市出台了一项新政策，要对发展集成电路相关专业的人才给予补助。

近日，《厦门市加快发展集成电路产业实施细则》(以下简称《细则》)出台，涵盖了厦门市发展集成电路的投融资政策、支持领域、人才补助和科研扶持等各类标准。与此前各大城市出台的人才吸引政策不同，此次厦门市推出的政策是对集成电路领域的扶持。

集成电路类项目最高补助1000万

《细则》中明确将成立规模不低于500亿元人民币的厦门市集成电路产业投资基金，基金采取市场化运作。作为母基金，引导社会资本、产业资本和金融资本等投向集成电路产业。

重点支持集成电路企业(单位)与国内外重点高校、科研院所在厦门共建微电子领域人才培养基地。配套补助方面，由厦门市集成电路产业发展工作领导小组(简称IC领导小组)成员单位推荐申报并获得国家重大科技专项、重点研发计划、重大科技成果转化项目等资金支持的集成电路类项目，给予50%的配套支持，额度超过1000万元的，按1000万元予以补助。获批国家级企业技术中心、工程技术研究中心、重点实验室的，给予补足1000万元的奖励。

毕业生安家补助最高2000元/月

在人才支持方面，经厦门市集成电路产业发展工作领导小组认定符合《厦门市集成电路产业高端人才评定标准》A类、B类、C类集成电路高端人才，分别享有一次性安家补助100万元、50万元、30万元。

对于集成电路产业相关紧缺专业毕业生，也给予一定的安家(租房)补助。《细则》明确，各类毕业生来厦集成电路企业就业安家(租房)补助标准为:本科生800元/月(400元/月)，硕士生1200元/月(600元/月)，博士生2000元/月(1000元/月)。