三星生物制药因违反会计准则 市值缩水60亿美元

原标题：三星生物制药公司因会计方面担忧 市值缩水60亿美元

【TechWeb报道】5月2日消息，据国外媒体报道，韩国生物制药商三星生物制剂有限公司(Samsung BioLogics)周三在其最大单日跌幅中损失近60亿美元。此前，韩国金融监管机构表示，该公司违反了会计准则。

三星生物制药公司因会计方面担忧市值缩水60亿美元

三星生物制药是科技巨头三星电子下属公司，市值达300亿美元。因有人怀疑该公司违反了会计准则，在2016年上市之前夸大净利润，导致该公司股价暴跌近20%。

韩国金融监管机构——金融监管服务局(FSS)周二表示，已对三星生物制药和其审计人员就疑似违约采取的措施进行了初步通知。

该监管机构没有详细说明其指控，但政治活动人士和议员们长期以来一直质疑该公司两年前的盈利状况。

三星生物制药表示，将证明公司遵循了韩国三大会计师事务所支持的规定，如果韩国最高金融监管机构做出最终决定，将提起诉讼。

三星生物制药副总裁Byunghwa Shim称：“如果做出了我们无法接受的决定，公司就计划提起行政诉讼。”

这一争议是继上月三星证券遭受严重影响之后，三星旗下子公司面临的最新争议。

在此之前，美国对冲基金Elliott与韩国政府就2015年三星子公司的合并提起了诉讼。

三星集团是韩国最大的家族企业，由于三星集团继承人李在镕去年因收受贿赂和挪用公款被捕，该集团面临的政治和投资者的压力正不断加大。李在镕否认了控罪，在法院宣布缓刑后，于今年2月被释放。

自1月下旬以来，三星生物制药股价下跌了19.8%，达到了历史最低水平，此前该公司股价下跌了17.2%。这是其自2016年末上市以来最大单日跌幅。基准的KOSPI指数下跌了0.4%。

摇摆的利润

去年，激进组织“人民团结互助民主”（People's Solidarity forParticipatory Democracy）和立法委员提出了关于三星生物制药在2015年获得1.9万亿韩元(17.7亿美元)纯利润的问题。一年前，该公司公布大约280亿韩元的净亏损。

就制药能力来说，三星生物制药是全球第三大生物技术合同制造商，第一第二分别是LonzaGroup和Boeringer Ingelheim。三星生物制药称其利润遵循IFRS会计准则。

在2015年末和2016年初，三星生物制药单位Samsung Bioepis的市场价值因其在欧洲和韩国生物技术药物的畅销而飙升。

由于Samsung Bioepis市值上升，小股东Biogen表示，它可以行使其看涨期权，将持股比例提高到50%-1股。

会计专家告诉三星生物制药,根据国际财务报告准则规定,看涨期权被执行的可能性意味着Bioepis需要归类为一个分支机构,不是一个单位。三星生物制药周三表示，反过来，这意味着三星生物制药需要在其年报中反映其股权的公允价值,而不是账面价值。

该公司补充称，在2016年发布2015年年报时，毕马威、德勤和普华永道批准了对公允价值的改变，以及随后的净利润，而金融监管服务局并未提出问题。

截至2017年底，三星C&T公司持有的三星生物制药43%的股份也下降了5%以上。三星电子周三在股票交易前暂停交易，该公司截至2017年底持有三星生物制药 31.5%的股份。（编译/露天）