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iPhone X销售不及预期苹果是否崩盘看9月份新品

iPhone X销售不及预期苹果是否崩盘看9月份新品
2018年05月03日 04:58 证券日报
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　　原标题：iPhone X销售不及预期苹果是否崩盘看9月份新品

　　■本报记者 马 燕 

　　苹果发布了2018财年第二财季业绩。报告显示，苹果公司第二财季净营收为611.37亿美元，比去年同期的528.96亿美元增长16%；净利润为138.22亿美元，比去年同期的110.29亿美元增长25%。

　　苹果公司第二财季每股收益超出华尔街分析师预期，但营收略微不及预期。与此同时，苹果公司对第三财季营收的展望超出分析师预期，并宣布了新的1000亿美元股票回购计划，从而推动其盘后股价上涨。

　　iPhone收入增长

　　主要靠iPhone X高定价

　　iPhone X的销量和中国市场的销量成为苹果财报最大的关注焦点。第二季度，苹果在大中华区的收入达到130亿美元，与欧洲市场收入持平，同比大增21%。苹果CEO库克透露，iPhone X是苹果在中国市场最受欢迎的手机。

　　在推出iPhone这一关键产品十多年后，iPhone系列营收为380.32亿美元，依旧为苹果贡献最重要的营收，占比高达62.2%。

　　第二财季报告显示，尽管其季度销量为5220万部，仅增长了3%。这一销量未能达到华尔街分析师此前平均预期的5300万部。但其收入却突破了380亿美元，同比增长14%。

　　由于iPhone X的价格，市场一直在质疑该价格的可持续性。

　　对此，库克在与分析师的电话会议中表示，iPhone收入同比增长了14%，这是销量增长和平均售价增长共同推动的结果，主要是iPhone X推动的。

　　这意味着，2017年发布售价为999美元的iPhone X，推高了苹果智能手机产品的平均销售价格。

　　这句话或许还可以这样理解：苹果iPhone收入的增长主要是靠iPhone X的高定价获得的。

　　库克拒绝提供有关iPhone X销售的具体信息，但他暗示这款新设备销售良好，这使其跟来自第三方显示销量不佳和订单减少的报道形成鲜明对比。

　　事实上，第一手机界研究院院长孙燕飚向《证券日报》记者指出，iPhone X的销售并不理想。

　　从第三方机构来看，苹果在第二财季并未扭转iPhone X的业绩。研究机构Canalys数据显示，该财季iPhone X出货量不足1400万台，低于上个季度的2900万台。该机构分析师TunaAnn Nguyen分析称，这表明了苹果高端产品面临挑战。

　　根据Canalys公布的最新报告，今年一季度中国智能手机销量出现下滑，苹果在中国智能手机市场占有率排名跌出前四。

　　苹果服务收入增长31%

　　已成最大移动互联网公司

　　除了iPhone这个收入支柱，服务业务收入是苹果财报最抢眼的部分。财报显示，第二财季苹果服务收入超过90亿美元，增长31%。

　　这是苹果第一次在服务业务上净赚90亿美元。苹果CEO库克表示，“它不是单一地理区域或单一服务的成绩。每一个地理区域，最低的增长率都是25%。而且，从App Store到Apple Music，从iCloud到Apple Pay，我们的收入都创造了新纪录。付费订阅量在这个季度末已经超过了2.7亿，同比增加了1亿。”

　　库克还表示，从长远来看，苹果的目标是在2020年将服务收入在2016年的基础上翻一倍。

　　第一手机界研究院院长孙燕飚在与《证券日报》记者交流时直言，“苹果已经变成了全球最大的移动互联网公司。”

　　随着中国用户开始习惯于为手机应用付费，苹果的用户也都逐步习惯给苹果付费，以及苹果公司对APP们收取“过路费”的做法，苹果的互联网服务收入增长和净利润增长是必然的，因为几乎没什么成本。于是，苹果手机的边际效应和平台效应就出现了。

　　苹果全球有8亿手机用户，据孙燕飚粗略估算，苹果至少拥有超过6亿付费用户。

　　因而，即便在手机同质化的背景下iPhone X销售不理想，但因为用户基数大，所以只是呈现出微小减弱，iPhone X不是崩盘的节奏。

　　在孙燕飚看来，苹果手机销量下滑是必然节趋势，是否崩盘要看苹果9月份的新品发布。

　　公司零距离

　　本版主编  赵学毅   责编  桂小笋

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