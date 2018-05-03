苹果财报亮眼 为何iPhone X销量不公布？

北京时间5月2日早间，美股收盘后，苹果公布了截至2018年3月31日的第二财季财报，财报显示，该公司季度营收为611.37亿美元，同比增长16%；净利润为138.22亿美元，同比增长25%。

第二财季报告显示，iPhone系列仍是苹果最重要的营收来源，贡献了380.32亿美元的营收，占比高达62.2%。iPhone季度销量为5220万部，仅增长了3%。这一销量未能达到华尔街分析师此前平均预期的5300万部。但其收入却突破了380亿美元，同比增长14%。iPad销量为911.3万台，比去年同期的892.2万台增长2%，当季共售出407.8万台Mac，同比下滑3%。苹果公司首席执行官蒂姆·库克称：“公司实现了有史以来最好的第二财季业绩表现，iPhone、服务和可穿戴设备的收入均强劲增长。”

虽然财报亮眼，但是背后隐藏的一些数据显示，苹果拳头产品iPhone X可能销量遭遇下滑，并出现了库存高企的问题，因此苹果缩减了iPhone X的订单。这曾引发苹果上游产业链厂商的恐慌。不过库克从侧面回应了该说法，他表示，在第二财季期间，选择iPhone X的客户仍比其他机型要多。

iPhone X的销量为何不公布？

苹果第二财季报告显示，iPhone系列季度销量为5220万部，仅增长了3%，但其收入却突破了380亿美元，同比增长14%。苹果并未公布此前市场关心的iPhone X销量。

上个财季，苹果首次披露iPhone X销售的情况后，市场传出的消息称，该产品需求低于预期，苹果缩减了组件订单的采购计划并削减生产计划。此后多家苹果供应商发出市场缩减警告，并下调财务预期。

尤其是十天前，全球最大的半导体芯片制造商台积电公布了弱于预期的业绩预期，致使苹果股价暴跌，市值蒸发639亿美元。第三方机构GBH Insights分析师Daniel Lves报告称，华尔街已经陷入恐慌。

苹果选择不公布iPhone X的业绩。据媒体报道，苹果公司在2017年第四季度共销售7730万部iPhone，Above Avalon分析师Neil Cybart认为，其中iPhone X的销量占据35%左右，不到3000万部。

从第三方机构的数据来看，苹果在第二财季并未扭转不利局面。Canalys数据显示，该财季iPhone X出货量不足1400万台，低于上个季度的2900万台。该机构分析师TunaAnn Nguyen分析称，这表明了苹果高端产品面临挑战。

但财报显示，总体营收获得增长，市场对此解读为是iPhone X拉升了其平均售价。

对于是否减产iPhone X和真实销量，苹果对此一直拒绝发表回应。苹果CEO库克表示，iPhone收入增长是销量增长和平均售价增长共同推动的结果，并且主要是iPhone X推动的。他甚至强调，在第二财季期间，选择iPhone X的客户仍比其他机型要多。

iPhone X是否面临库存积压风险？

苹果CFO Luca Maestri表示，在日本、加拿大、瑞士、土耳其、墨西哥、越南，以及中欧和东欧等几个市场，iPhone销量增长达到了两位数字。与此同时，苹果正在努力减少库存，第二财季比去年同期减少了60万台，而渠道库存的周期也进一步明确为5-7周。

此前外媒有消息称，由于苹果公司在2017年最后一个季度订购了太多iPhone X，目前该公司正试图消化掉积压在经销商手中的库存。

IHS Marikt手机分析师李泽刚表示，产品滞销导致库存增加是正常的，但苹果以前的库存基数不大，所以从增幅来看，同比就显得大了。而且库克是一个供应链高手，库存并不是苹果当前最大的风险。

Luca Maestri也认为，库存提高只是暂时性的。考虑到目前的市场状况，苹果已经做出调整，高库存会随着时间的推移而消除。库克则表示，产品和服务渠道会带动销量的增加，并且新兴市场并未得到满足，过去一年仍有5亿部销售的功能机急待被替换成智能手机。

尽管目前对于苹果计划发布iPhone X廉价版仍只是传闻，但分析师认为，如果可以在以往空缺的第二、三季度发布一款廉价机型，会对整体销量的提升起到补充作用，同时可以缓解市场份额下跌的趋势以及抵御竞争对手对市场的蚕食。

多个产业内人士向记者证实，苹果有意提供一部分资金扶持新的供应商，以此满足廉价版iPhone X的需求，比如屏幕以LCD取代目前的OLED。事实上，苹果在发布iPhone X时，就曾对外表示，其需要更新传统的iPhone设计，而未来产品将建立在X基础上。

强劲现金流说明了什么？

财报显示，苹果手头现金已经下降到了2672亿美元。这一数字仍处于高位。

IHS Marikt手机分析师李泽刚表示，苹果产品利润一直很高，尽管新品销售并不好，但却把苹果的均价从655美元推高至了728美元，而且苹果在手机之外的运营收入也增长明显，这两个方面导致现金流充裕。

业内普遍认为，苹果财务报表上的现金储备，说明公司运营状况良好，财务健康。但另一方面，也说明苹果的资产没有得到很好的利用，其公司决策层也没有找到更好的投资项目，或者说能力有限，不能把足够的钱用在研发上，找不到新的商业增长点。

值得关注的是，苹果在财报发布同时宣布，董事会已经批准了其季度股息增加16%，从每股63美分增至73美分，以及一项1000亿美元的股票回购计划。该回购计划将是苹果历史上最大的支出，而自2012年以来，苹果已向股东返还2750亿美元的资金。不过，苹果并没有提供回购股票的具体时间表。

库克认为，现金流使得苹果能够在产品路线图上进行重大投资，并且可以为股东返回一笔非常有益的资本。但是业界有观点认为，苹果虽然手握大量现金流，但其产品创新正在逐步放缓，苹果每次更新产品更像是一种局部创新，缺乏具有革命性的能够引领整个产业的新产品。

大中华区逆势增长能保持吗？

财报显示，苹果大中华区营收同比增加21%，达到130.24亿美元，成为苹果公司第三大市场，仅次于美洲和欧洲。21%的增速仅次于日本，是苹果营收增长第二快的市场。而2017年第四季度以前，大中华区曾出现连续六个季度增长下滑。

在刚刚过去的第一季度，中国手机市场经历了一场“寒冬”。中国信息通信研究院发布的《2018年3月国内手机市场运行分析报告》显示，2018年1-3月，中国智能手机出货量为8137万部，同比下降26.1%。

库克在回答分析师提问时表示，“我个人的看法是，这是一个巨大的市场，我们肯定会放眼90天以上，我们对这里的机会和环境感到非常乐观。”

外界普遍担心iPhone X亮眼的表现，能否帮助苹果在今年第二季度延续在大中华区的上升势头。最近一段时间，国产手机相继发布旗舰手机，或许将给iPhone X带来一定冲击。

新京报记者 梁辰 马婧