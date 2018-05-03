停产OLED电视似失误 三星高端电视市场落后于索尼LG

原标题：三星在高端电视市场为何落后于索尼LG？停产OLED电视似乎失误

【TechWeb报道】5月3日消息，据路透社报道，三星在2015年决定停止生产OLED电视或许是一个错误，因为这个错误，它将高端电视市场拱手让给了竞争对手索尼和LG。

2013年，在拉斯维加斯举行的消费电子展上，耀眼的 OLED电视首次亮相。同年晚些时候，三星在电视市场上对这款售价为1万美元（63622元）的55英寸电视大肆宣传。

在那些促销活动中，其中一项是在伦敦海德公园社区举办了一场阁楼派对，海德公园社区被称为世界上最昂贵的住宅区。

但到2015年的时候，该公司已经停止生产OLED电视。该公司声称，市场还没有准备好接受高成本的技术。相反，它决定将重点放在发展液晶显示屏上，这种屏幕是背光的，并通过所谓的量子点增强。半导体纳米晶体可以发出不同颜色的光，并能改善图像质量。使用这种屏幕的电视机被称作QLED电视。

停产OLED电视似乎是个错误

现在看来，停止生产OLED电视似乎是一个代价高昂的失误。

由于生产成本已大幅下降，OLED电视已经成为高端市场的主导技术。目前，高端电视指的是尺寸在55英寸或以上、售价在2500美元（15905元）以上的电视。

现在，三星是唯一一家不生产OLED屏幕的大型电视制造商。虽然其电视业务的利润不到三星总利润的3%，三星的利润主要来自其半导体和手机业务。但对它来说，丢失其在高端电视市场上的领导地位绝对是一个沉重的打击。

OLED和QLED电视在过去几年里获得的在线评论显示，韩国LG电子和日本索尼的OLED电视因图像质量优异而获得了不少粉丝。

特别值得一提的是，评论家们表示，OLED电视有更逼真的色彩、高分辨率、有吸引力的设计以及越来越合理的价格。

但这并不意味着三星的QLED电视没有它们自己的支持者了。它们的图像质量也有所改善，价格也有所下降，但它们并非评论人士的首选。

市场研究公司Display Supply Chain Consultants的首席执行官罗斯·杨（Ross Young）表示：“OLED电视在高端电视市场上的份额大幅增长，是其出色的图像质量带来的直接结果。三星可能在其2017年的产品策略上出现了失误，它不应该过份强调产品设计而忽视了图像质量。”

研究公司IHS Markit的数据显示，从美元营收来看，去年三星在全球高端电视市场上的份额仅为18.5％，低于2015年的54.7%。与此同时，索尼和LG已经超越三星，分别占据了36.9%和33%的市场份额。

当然，三星仍然是世界上最大的电视机生产商，它已经将这个头衔保持了12年。三星也声称自己是最大的高端电视机厂商。市场研究公司GfK的数据显示，三星占据了超过40%的市场份额。

索尼和LG进行更高效的生产

据知情人士透露，三星电子决定将其电视业务建立在LCD技术上，这个决定是该公司在听取了三星集团现已解散的公司战略办公室的建议后做出的。

该消息人士表示：“该办公室提出，把重点放在LCD上，而不是转向未经证实的OLED技术上，将会更有利可图。”

消息人士称，原因在于，电视业务正与利润下滑作斗争。该公司认为，LCD技术可能比高成本的OLED技术更有利可图。

唯一的问题是，在三星做出这个决定的时候，LG正在开发一种更高效的制造工艺来制造OLED屏幕。

LG表示，一台主流的LG 55英寸OLED电视的零售价从2013年的1500万韩元（约合14056美元）降至今年的300万韩元（合2811美元）。

三星表示，其不生产OLED电视的最大原因在于屏幕老化问题。

不过，LG在其美国网站上表示，尽管在几乎任何显示屏上都有可能出现老化现象，但它已经通过技术解决了这个问题，该技术可以防止对屏幕的损害，并纠正短期问题。

利润数据说明三星在高端电视市场上落后于索尼和LG

上月，这场斗争对企业业绩的影响变得更为明显。

LG周四表示，在截至3月的季度里，其电视业务部门的利润增长了77%，其利润率也达到了创纪录的14%。

三星电子周四公布，其消费电子产品部门的季度利润下滑了32%，该部门销售电视机和家用电器。该公司表示，其季度营收较上年同期有所下降，部分原因是该公司改变了产品线，停止销售一些低端和中等价位的电视机。

索尼的电视业务在过去10年里累计亏损了8000亿日元（约合74亿美元），但在截至2017年3月的财年里，它的这部分业务实现了扭亏为盈。

为了扭亏为盈，索尼减少了全球市场的数量，并使供应链多元化，同时还提供OLED电视和LCD电视。此外，它还放弃了与三星联合建立的LCD合资企业。

索尼的这一策略奏效了。从美元营收来看，去年索尼在全球电视市场上的份额仅10.2%，但它在高端市场则位居第一。

Shinhan Investment的分析师John Soh表示，该公司在去年9月至12月的营业利润率达到10.7%。

IHS的数据显示，三星在高端电视市场上的前景可能会进一步恶化，今年预计将有71%的销售来自OLED电视，高于去年的51%。

OLED研究机构UBI Research负责人、前三星显示屏工程师Choong Hoon Yi表示，现在看来，三星像犯了一个错误，但在当时这似乎并不是一个错误，因为三星认为OLED技术太不成熟。当被问及是否计划重新启动OLED电视的生产和销售时，三星表示，它将以QLED和微型LED技术为重点，来引领高端市场。”

上个月，三星电视业务总裁韩宗熙（Jonghee Han）表示：“我们的战略没有发生变化。”

一些分析师表示，三星可能不会失败，因为它可以从价格方面进行反击。

在线渠道的数据显示，三星在2018年推出的Q7F 55英寸QLED电视的价格最初为1900美元，低于去年的2500美元。与此同时，去年LG 55英寸C7 OLED电视的初始价格为3500美元，而今年C8的起步价为2500美元。（小狐狸）