新浪科技> 业界 > 正文

小米在印度推出小米音乐和小米视频

小米在印度推出小米音乐和小米视频
2018年05月03日 17:54 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间5月3日下午消息，小米在孟买召开Mi Pop新闻发布会，宣布在印度推出Mi Music（米音乐）、Mi Video（米视频）流媒体服务。事实上，两项服务早就已经向测试用户开放，现在开始提供给常规用户使用。

　　小米Mi Music程序融合了Hungama Music服务，里面有1000多万首歌曲，覆盖13种语言，可以免费收听。和Gaana、Saavn服务一样，如果用户想下载音乐，在线下收听，需要支付费用。

　　Hungama Music付费服务每年收费899印度卢比（约87.5元人民币），因为促销，未来3个月价格降到499卢比（约47.6元人民币）。

　　Mi Music服务提供动态歌词，你可以一边听音乐一边唱卡拉OK。小米还说，未来会增加音乐视频、个性化推荐信息、主题、增加音乐库内容。

　　至于Mi Video App，小米与多个流媒体服务合作，提供丰富的内容，这些服务包括AltBalaji、Flickstree Hungama Play、SonyLiv、Sun NXT、TVF、Voot和Zee5。

　　小米声称Mi Video App拥有的内容时长已经超过50万小时，当中80%可以免费观看。

　　Mi Video App支持12种以上的视频格式，提供私人文件夹和多语言字幕，支持多声道选择。未来，服务会支持画中画模式，提供个性化推荐，过滤分类，还会增加其它功能。(星海)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有