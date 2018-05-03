小米在印度推出小米音乐和小米视频

新浪科技讯 北京时间5月3日下午消息，小米在孟买召开Mi Pop新闻发布会，宣布在印度推出Mi Music（米音乐）、Mi Video（米视频）流媒体服务。事实上，两项服务早就已经向测试用户开放，现在开始提供给常规用户使用。

小米Mi Music程序融合了Hungama Music服务，里面有1000多万首歌曲，覆盖13种语言，可以免费收听。和Gaana、Saavn服务一样，如果用户想下载音乐，在线下收听，需要支付费用。

Hungama Music付费服务每年收费899印度卢比（约87.5元人民币），因为促销，未来3个月价格降到499卢比（约47.6元人民币）。

Mi Music服务提供动态歌词，你可以一边听音乐一边唱卡拉OK。小米还说，未来会增加音乐视频、个性化推荐信息、主题、增加音乐库内容。

至于Mi Video App，小米与多个流媒体服务合作，提供丰富的内容，这些服务包括AltBalaji、Flickstree Hungama Play、SonyLiv、Sun NXT、TVF、Voot和Zee5。

小米声称Mi Video App拥有的内容时长已经超过50万小时，当中80%可以免费观看。

Mi Video App支持12种以上的视频格式，提供私人文件夹和多语言字幕，支持多声道选择。未来，服务会支持画中画模式，提供个性化推荐，过滤分类，还会增加其它功能。(星海)