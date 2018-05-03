引发Facebook丑闻的剑桥分析公司关闭所有业务

新浪科技讯 北京时间5月3日凌晨消息，本周三，剑桥分析（Cambridge Analytica）称该公司正面临破产。这家曾与美国总统特朗普竞选团队合作过的政治数据研究公司最近几个月受到了一系列有关隐私和违规收集数据的指控。

剑桥分析被指控以不正当方式获取到了8700万Facebook用户的敏感信息。

该公司在一份声明中表示：“在过去几个月中，Cambridge Analytica成为了许多无根据指控的对象。尽管公司多次解释其所做行为的合理性，公司还是不断被外界诋毁。这些行为不仅合法，而且是被政治和商业领域广泛接受的一种标准线上广告模式。”

剑桥分析曾雇佣第三方调查者朱利安·马林斯大律师（Julian Malins）来调查众多指控中所描述的事情。本周三，该调查者称调查结果表明这些针对剑桥分析的指控“被证实与事实不符”。

据《华尔街日报》报道，剑桥分析倒闭的原因之一是调查所涉及的法务费用。该公司在声明中写道：“尽管Cambridge Analytica坚称其员工的行为是合法的，并且马林斯先生的调查也证明了这一点。不过媒体的大量负面报道使得该公司的几乎所有客户和数据供应商都离它而去。结果是，继续经营下去显得不再可行，没有办法继续管理Cambridge Analytica。”（小宝）

以下是剑桥分析发布的声明全文：

今天早些时候，SCL Election Ltd和Cambridge Analytica的多个附属公司向英国有关部门申请破产保护程序。Cambridge Analytica立即停止一切经营活动，公司董事会选用破产执业者Crowe Clark Whitehill LLP管理该公司的破产程序。

另外，Cambridge Analytica和其美国下属公司将在美国纽约南部地区破产法院开始进行破产法律程序。

在过去几个月中，Cambridge Analytica成为了许多无根据指控的对象。尽管公司多次解释其所做行为的合理性，公司还是不断被外界诋毁。这些做法不仅合法，而且是被政治和商业领域广泛接受的一种标准线上广告模式。

著名王室法律顾问朱利安·马林斯就那些针对Cambridge Analytica的指控和该公司的政治活动开展了一次独立调查。马林斯先生的调查报告已于今天展示在了公司的网站上，该报告称那些指控“被证实与事实不符”。

马林斯先生写道：“在我准备此报告时，我接触到了所有指控文件和公司有关员工。我发现当员工们看到媒体对于此次事件的报道时是多么的惊讶，收看电视节目和阅读耸人听闻的报纸新闻时都能看到相关报道。剑桥分析员工在媒体上看到的和读到的与他们实际工作中做的事情完全不符。”

尽管Cambridge Analytica坚称其员工的行为是合法的，并且马林斯先生的调查也证明了这一点。不过媒体的大量负面报道使得该公司的几乎所有客户和数据供应商都离它而去。结果是，继续经营下去显得不再可行，没有办法继续管理Cambridge Analytica。

做出让公司破产这一决定对于Cambridge Analytica的领导层来说是非常痛苦的，他们也意识到，这对于那些得知今天即将丢掉工作的公司员工来说是更痛苦的。公司破产的直接原因是不公平的媒体报道造成的公司业务的大幅下滑。尽管目前Cambridge Analytica的财务状况不佳，公司还是会对员工履行其义务，包括落实离职前的通知期限、解雇条款、和解雇费。