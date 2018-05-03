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苹果大中华区收入已持平欧洲市场

苹果大中华区收入已持平欧洲市场
2018年05月03日 01:03 新浪科技综合
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　　来源：北京商报

　　北京商报讯（记者 石飞月）5月2日凌晨，苹果发布了截至3月底的财年二季度财报，业绩和销量都有提升。不过，苹果在这一轮“超级周期”中的库存出现了显著增加。

　　财报显示，在销量方面，苹果在这个季度总共销售了5220万部iPhone手机，同比增长3%。财报公布后，打消了iPhone需求不振的担忧，芯片公司盘后股价纷纷上扬。当季，苹果共售出911.3万台iPad，去年同期为892.2万台，微涨2%；来自于iPad的营收为41.13亿美元，去年同期为38.89亿美元，增长6%。

　　在业绩方面，苹果收入增长至611亿美元，同比增长16%；净利润138.2亿美元，同比增长25%。其中，苹果在大中华区的收入达到130亿美元，与欧洲市场收入持平，同比大增21%。

　　不过，美国金融博客网站Zero Hedge指出，苹果的产品库存同比增长了164%，显示出依然有大量的iPhone X没有销售出去，同时也显示出目前的供应链处于饱和的状态。另外，根据此前来自台湾产业链的报道，苹果再次调整了iPhone X的订单，二季度生产量还没有之前传闻的800万台多，这么做的原因主要是为了清理库存。

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