李世鹏加入科大讯飞 担任讯飞AI研究院联席院长

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5月2日讯，今日，科大讯飞宣布时任微软亚洲研究院首席研究员、副院长、微软公司合伙人的李世鹏，担任科大讯飞副总裁、讯飞AI研究院联席院长；主要从事人工智能核心技术上的探索和创新，及科大讯飞的AI技术应用落地，并主导科大讯飞的国际技术合作拓展。

公开信息显示，李世鹏于1996年至1999年，出任美国萨尔诺夫(Sarnoff)公司研究员；1999年至2015年，担任微软亚洲研究院首席研究员、副院长、微软亚洲研究院的共同创始人之一；后于2015年至2018年任硬蛋科技首席技术官，创立了进行IoT和AI前沿创新的硬蛋实验室。

讯飞AI研究院成立于2005年，由AI研究院、云计算研究院、大数据研究院、AI资源部和知识产权部等部门组成，涉及语音识别、语音合成、自然语言处理、语音评测、声纹识别、手写识别、人脸识别、图像识别、语音交互、机器翻译、医疗认知、司法认知等AI技术。

2017年，科大讯飞引入智慧医疗领域尖端人才陶晓东，负责讯飞智慧医疗事业部；近日，讯飞苏州人工智能研究院引入了声学及语音信号处理的顶尖人才马桂林。