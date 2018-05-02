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设计缺陷不断 苹果MacBook键盘故障率奇高

2018年05月02日14:19  快科技   收藏本文     

　　苹果的MacBook Pro、MacBook真是不让人省心，其最不靠谱的地方，居然是在键盘上。

　　有外媒苹果天才吧和苹果授权第三方维修点收集到数据显示，MacBook Pro、MacBook上出现问题最多的就是蝶式结构键盘，其故障率特别的高。

　　这份统计数据中显示，2016款MacBook Pro的键盘故障率为11.8%，而2017款的MBP二代蝶式键盘截至目前的故障率已经达到了8.1%，这的确是一个不省心的数据。

　　经过全盘统计后得出的结论是，苹果重新设计的MacBook Pro机型的键盘，其故障几率两倍于传统的剪刀式结构键盘设计，同时还有不少用户经常抱怨，新键盘老是出现模糊不精确的反馈感，简直没法愉快的使用。

　　据说苹果已经收到了这样的反馈，正在解决相应键盘的问题。

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文章关键词： 苹果Macbook

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