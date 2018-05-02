因Autopilot功能跳票 特斯拉将补偿车主20至280美元

来源：cnBeta

据外媒报道，如果你在2016年10月-2017年9月花5000美元选装了Autopilot加强件，那么特斯拉将会给这部分车主20-280美元不等的补偿（约合127-1780元RMB）。Electrek指出，特斯拉与一群心怀不满的车主达成了500万美元的和解协议。这群美国消费者在2017年9月30日前选购了装备2代Autopilot硬件的Model S或Model X车型，并且选装了5000美元的Autopilot增强套件。

遗憾的是，这笔钱也包含了律师们的法务费用。一名特斯拉发言人在声明中说到：

“自2016年10月推出第二代Autopilot硬件以来，我们一直在为Autopilot提供软件更新和功能上的重大改进。其中包括了对Autopilot的底层进行全面重构，以逐步改进机器学习能力。

随着客户队伍的壮大，我司的神经网络能够收集和分析更多的高质量数据。这使得我们能够在2018年及以后推出一系列新增的Autopilot功能。

客户对近期Autopilot系统更新的反馈很是积极，所以我们制造自己处于正确的轨道上。”

不过要厘清诉讼的背景，还得追溯至2016年晚些时候提供的Autopilot增强功能。这个选装包基于新的硬件配置，目的是增加Autopilot功能。

但在此后，特斯拉提供了3000美元的额外选项，允许车主在未来升级到“纯自动驾驶”。这笔钱和漫长的等待让车主们五味杂陈，最终导致特斯拉被告上了法庭。

特斯拉发言人补充道，推出二代Autopilot硬件的时候，其等待时间超出了该公司最初的预期。作为去年提交的集体诉讼和解协议的一部分，特斯拉希望给予那些等待太久的车主一定的补偿。

“如果和解协议得到了法院的批准，客户将能够根据购买和交付汽车的不同时间，而获得不同金额的补偿。

尽管协议最初是针对美国客户，但只要法院同意，特斯拉就会对全球车主一视同仁。

即便法律没有规定这项义务，但特斯拉认为这是正确的做法。”

[编译自：CNET]