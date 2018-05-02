光速打脸？Facebook免费上网服务在缅甸等地停止运营

新浪科技讯 北京时间5月2日中午消息，Facebook上周还对外宣称其Free Basics项目的大幅增长。这个Internet.org项目是为了给发展中国家提供免费而有限的上网服务。但实际上，这款服务已经在缅甸等地停用。

这项服务当初的使命是“让更多人上网，改善他们的生活”。该公司随后大力推进这个项目，在他们尚未渗透的地区实现了爆发式增长。通过Free Basics上网的用户无法随意访问互联网，只能接触一个以Facebook为中心的简化版互联网。

这项服务虽然不会消耗用户的流量套餐，但用户只能被困在Facebook的围墙花园中。这也导致一些互联网普及率较低的国家已经把Facebook当成互联网的同义词。

据报道，Free Basics已经在多个国家和地区停止运营，包括玻利维亚、巴布亚新几内亚、特立尼达和多巴哥、刚果共和国、安古拉、圣卢西亚和萨尔瓦多。Facebook表示，有两家跨国移动运营商退出这个项目，导致Free Basics在上述地区停止运营。

Facebook表示，该公司仍在继续推进这个项目。他们称，该项目目前已经在50多个国家或地区与81家移动给运营商合作。Free Basics目前在全球提供超过1500项服务。

Facebook也证实，Free Basics的确于去年9月在缅甸停止运营，彼时距离该公司2016年6月进入缅甸刚刚过去一年多时间。该公司澄清道，缅甸国有电信运营商缅甸邮电（MPT）与该国政府共同关闭了所有免费服务渠道，其中也包括Free Basics。因此，这只是该国整体监管措施的一部分。(书聿)