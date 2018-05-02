库克：我相信中美贸易紧张局势会得到缓解

新浪科技讯 北京时间5月2日中午消息，CNBC的Josh Lipton和Jim Cramer向苹果首席执行官库克提及了苹果3月份的财报，而库克试图就此进行解读，来消除公众对iPhone销售情况的负面看法。

值得一提的是，他否认了那种“更长的升级周期会伤害苹果”的观点：

“从我的观点来看，重要的是iPhone的主动安装数现在仍然以两位数的速度增长，并且这种增长依然在持续。这意味着什么？这意味着，从概念的角度来看，有更多的新iPhone正在被激活、为用户所用，这一数额已经超过了不断被淘汰的老iPhone机型数量。而且这对我们来说真的很好，这也是上一季度我们的服务业务得以增长31％的原因之一。”库克说。

库克还指出，iPhone X有史以来第一次实现了苹果最旗舰的iPhone实现了最高的销量。

下面是本次访谈的大致记录：

库克：我们有着史以来最好的第二季度表现。收入同比增长16％，每股收益同比增长30％。 iPhone的收入增长了14％，服务部门营收增长了31％，而“其他产品”表项下的苹果手表、AirPods和家用pod等产品同比增长38％，这都驱动了收入的增长。所以，这是一个了不起的季度。

iPhone受到了iPhone X的强劲驱动。iPhone X在本季度的每个星期都是最流行的iPhone，当然，在上个季度，它也是自推出以来每周都最受欢迎的iPhone。所以，iPhone X取得了巨大的成功，这是自从我们将iPhone 6和iPhone 6 Plus分开后，顶级型号iPhone也能首次登顶销量冠军宝座。这在历史上都是史无前例的。

服务营收，不仅仅刷新了历年第二季度的记录，更创下了我们历史上任何季度的记录。它的业务基础十分夯实广泛。我们的每个主要地区（的服务营收）都增长了25％以上，并且我们拥有许多许多服务，这些服务无论是创造了历史记录的App Store，还是iCloud，再到Apple Pay或是Apple Music等等方面，它们都表现得非常出色。所有这些服务都创下了历史纪录。本季度的付费订阅用户量在本季度末已经超过了2.7亿。这个数字超过了1亿——与同期相比超过了1亿。因此，我们目睹了服务业务的巨大转变，其中既包括我们自己的服务，也包括我们在iOS App Store和App Store TV-O应用上销售的第三方服务。

如果你看看iPad，iPad连续第四个季度其销量和收入实现增长。我们在3月底宣布的新iPad和教育活动目前为止一直非常受欢迎，我们期待有大量的iPad会销往教育市场，销给更多的消费者们。

就地域而言，大中华地区的营收增长了21％，这是两年半来我们大中华地区所有过的最佳的增长率。所以我们非常自豪。

从现金回报的角度来看，我们在本季度回购了235亿美元的股票，这是我们历史上任何一个季度所做过的最大一笔交易，今天我们宣布，董事会已批准了1000亿美元的回购，股息增加16％，这是我们自2012年推出以来最大的股息增长。这是一个令人难以置信的季度。从预测的角度来看，我们估计第3财季，收入约为515亿美元至535亿美元。

还有任何问题？

Josh Lipton：上次我们在看过第一季度的结果之后和蒂姆谈过话，你说过iPhone X是最畅销的iPhone，这到现在仍然是真的吗？

库克：是的。

Josh Lipton：这将如何改组——如何影响你们对于将来高端机型和低价机型间的看法？

库克：我认为有客户……市场对于智能手机来说需求非常大，它基本上是世界上大多数人的需求，所以你需要满足各种个人的需求。所以我们会延续今天这样的做法，从入门到顶级都能有一系列的苹果产品。

Josh Lipton：iPhone的ASP （平均销售价格）在假期季度已升至796美元。我知道，就这个季度而言，华尔街预测的价位为742美元。看起来，iPhone的平均售价应该会锁定在728美元？

库克：如果你还记得，在上个季度的电话会议中，（苹果首席财务官卢卡·麦斯德利）在问答环节期间提到了这一点，当进入第二财季时，我们会降低iPhone的渠道库存。我们特别下调了180万套。我认为这比华尔街预期的要多得多。如果你看看我们下调的位置，我们其实是将其降低到了一个高位，我们预计到了这一点，并且我们在1月份告诉了每个人，这显然意味着你所提及的“729美元”的批发价其实要小于平均售价。

Josh Lipton：让我从这个季度退后一个季度，蒂姆。这是一个我们在CNBC经常讨论的内容——消费者们使用单部iPhone的时间更长了。根据消费者情报研究合作伙伴公司（Consumer Intelligence Research Partners）的数据，最近有一项调查显示，60％的用户持有iPhone两年或两年以上，而十二个月前这一比例为51％。这个周期延长对苹果业务的影响是什么？

库克：我认为升级周期在每个国家都有着不同的故事，因此某个国家的大多数人都会谈论本国的升级周期。如果你想到美国，那么美国一段时间以来，我们从传统的补贴模式——即人们只需支付199美元而不是599美元或699美元就可得到一部手机——转向了分期付款时，这其实延长了苹果产品在美国的更新周期。而这在一些国家是不存在的。而且，还有一些国家，它们从来没有传统的补贴，它总是直接以售价购买手机。所以，你在不同的国家会看到不同的故事，因此很难总体谈论它。

但从我的观点来看，重要的是iPhone的主动安装数一直以两位数的速度增长，一直如此。那么这是什么意思？这意味着从概念的角度来看，有更多的新款iPhone正在被激活、为用户所用，换新的速度已经超过了旧机型淘汰的速度。这对我们来说非常好，这也是上一季度我们的服务业务营收得以增长31％的原因之一。我们已经好几个季度、很多季度都在讨论这个问题了，这样就能引起人们的关注，因为这非常重要。上个季度，我们的单季服务收入超过了90亿美元。

Josh Lipton：至少在像美国这样的国家和地区，虽然升级周期有所延长，但同样的消费者正在购买比以前更多的Apple产品和服务？这是一种看待它的方式吗？

库克：这意味着有更多的人会去购买.……是的，这也是真的，但它所意味的更大的一点是，更多的人拥有iPhone并正在使用它，这也意味着很多我们销售出去的iPhone——这是很多人都会忘记的一点——很多这些iPhone销售给了那些刚刚得到人生第一部智能手机的人，或是从其他牌子的智能手机转向iPhone的人。世界各地仍有相当数量的人是第一次购买智能手机。这对我们来说这似乎很奇怪，因为我们已经使用了它十年时间，但这对许多人来说并不奇怪。

Josh Lipton：你谈到大中华区，你可以带我们了解一下中国大陆的需求趋势吗？

库克：是的，iPhone X是上个季度中国最受欢迎的智能手机。所以这是一个强有力的肯定——我认为，当我们拥有一部顶级机型时，它同时也是最流行的智能手机机型。中国市场的需求趋势就是：有21％的收入是由三个主要地区驱动的——当然了，iPhone销量正在增长。为了在整个大中华地区都能增加21％的收入，你必须要在iPhone这一方向上发展得很好。而且Mac也在不断增长，从中分一杯羹，服务业务也正在增长。上个季度的服务营收非常喜人。

Josh Lipton：你是否看到任何美中两国贸易紧张升级所带来的影响？

库克：不，我不这么认为。我非常乐观。

Josh Lipton：乐观？为什么，蒂姆？

库克：为什么呢，因为我认为中国和美国有这种不可避免的相互联系，只有中国获得好处，美国才能获得好处，如果美国获得好处了，中国才能获得好处，只有双方都获得好处，世界才能获得好处。我的意思非常简单。所以，如果你看看历史，它告诉我们，最开放和最多元化的国家做得最好。而那些封闭和最不多元的国家，它们做得最差。历史一次又一次地告诉我们这一点。我认为这两个国家都知道这一点。所以，我乐观。

Josh Lipton：你认为苹果是否因为在中国的投资而与这些紧张局势绝缘？

库克：你要知道，永远别会说我们与任何东西绝缘。我们在中国做了很多事情，我们在那里有很大的业务，我们正在以100％的可再生能源来经营我们的公司，这对中国来说是一件大事，甚至我们在这方面非常特立独行。我们也真的鼓励了超过150万名应用开发人员为iOS和App Store编写应用程序，因此，我们在中国，有着从制造硬件到开发软体的所有专业人员，我认为我们已经成为整个社会的关键部分。

Josh Lipton：服务，Tim。你计划在2018年为原创节目提供预算10亿美元。RBC估计，Netflix会达到20亿美元，而亚马逊会达到30亿美元。

库克：我们从未宣布10亿美元，这是谣传。所以我不打算评论我们的预算大小。

Josh Lipton：那么让我问一下，你如何评价原创节目的成功？如果苹果公司在颁奖季中压根没被提到，这会不会让你感觉不爽？

库克：我们甚至还没有公布过它是什么。在我们宣布它后，你再问我不迟。

Jim Cramer：你批准了另外1000亿美元的（回购）。你剩下多少钱，所以你总共会买些什么？

库克：我们还剩下100亿美元，今天我们还宣布这100个亿将在本季度搞定，然后我们将着手那1000亿美元。

Jim Cramer：你们的服务业务订阅量增加了1亿，这相当了不起，你现在如何看待这一点？

库克：活跃的安装数已经超过13亿。我们在上一季度提到过，尽管本季度我们没有提供数字，但其实比上一季度还高，因此它在继续向上涨，同比上涨了两位数。所以你得到的就是：你有更多的服务可供客户选择，并且有更多的设备有待更多的客户购买。这基本上是服务收入背后的含义。

Jim Cramer：你想跟我谈谈《财富》杂志上榜公司吗？

库克：我们已经超过了《财富》100强，而我们所说的是与2016年我们的情况相比，到2020年我们会翻一番，这意味着我们每年至少会有480亿美元的服务业务。

Jim Cramer：你们的确推出了可穿戴设备，那么，可穿戴设备到底真的是一个划时代的推动者，还是仅仅是某个你引以为傲的玩意儿？

库克：我们的收入增长了近50％，这离不开苹果手表和AirPods的强大驱动。所以，这是苹果手表的又一个创纪录的季度，我们已经通过配备了移动蜂窝网络的苹果手表3系（Apple Watch Series 3）成功引起轰动，而且有更多的电信运营商开始在本季度接纳它，包括中国大陆。所以它做得非常好。我们确实说过——如果你回溯的话——我们已经是一家可穿戴领域的《财富》300强公司了。

Jim Cramer：关于顾客的满意度有什么想说的吗？

库克：iPhone X的顾客满意度已经达到99％。这太令人难以置信了，我们为此感到自豪。实际上，对于整个iPhone X，iPhone 8和iPhone 8 Plus的组合而言，它都是99％。

我们的以旧换新和换购做得非常好。

Jim Cramer：如果你看看你们的工作人员在美国和中国的分配情况，你们会发现自己在美国雇用了这么多人。

库克：是的，我们雇了很多人。中国那边的“苹果故事”的主人公是许许多多开发者们，虽然他们不是直接为苹果公司工作，但他们直接构成了App Store的引擎。而苹果的硬件制造商合作伙伴里也有很多中国雇员。我们在中国有着可观的雇员数量，但是比起美国本土还是少一些。

Josh Lipton：我们最近邀请了高通公司的首席执行官来CNBC，他认为在当前情况下（译者注：苹果和高通近来的诉讼纠纷），你如果被公司免职，你可能会更倾向于和解。你意下如何？

库克：不幸的是，当你现在是一家大公司的首席执行官时，你会出于很多原因而被罢免，所以这不会诱使我去做哪些事情。我们从来不想参加这场官司，我们不情愿地卷入其中，因为我们别无选择。所以，如果他们开始承认自己的问题，我们也很乐意找到其他的解决方法。即便如此，我也不会从中发现任何喜悦，它只是能让我不那么不舒服。

注：克莱默的慈善信托拥有苹果的股份。 (奈莫)