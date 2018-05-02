新iPhone三季度开始量产 MacBook Air推迟面世

新浪科技讯 北京时间5月2日中午消息，据供应链消息人士透露，苹果将推迟其新的2018年预算型MacBook Air的批量生产，从原定的第二季度推迟到今年下半年。该消息人士还表示，在苹果于第三季度发货之前，他们将面临高材料库存和低产能利用的风险。

消息人士说，苹果已经通知其供应链合作方，表示2018年新款笔记本电脑的大规模生产将于今年下半年开始，但并未解释推迟生产的原因。有些合作方猜测，推迟生产的原因可能是一些关键组件出了问题，比如处理器。

计划中的新MacBook Air将采用更纤薄的设计，并搭载Retina高分辨率屏幕和英特尔的最新版本笔记本电脑处理器。市场观察人士推测，新机型的单位售价预计将从999美元下调至899美元或更低至799美元，价格的下调或可促进MacBook系列在2018年的销售量，至少提高10%左右，从而重新获得Chromebook电脑抢占的部分市场份额。

他们说，新的iPhone手机也将在第三季度开始批量生产。中国的下游EMS（电子专业制造服务）工厂可能将面临生产人员不足的问题，因为要在第三季度同时支持新款iPhone和MacBook Air设备的生产。

消息人士称，有些已经准备好全部库存应对第二季度生产的MacBook Air供应链厂商将在第三季度开始交付产品之前面临低产能利用率的问题。

有些行业观察人士还表示，有报道称苹果已经推迟了多条产品线的批量生产，其中包括iPhone、HomePod和MacBook Air，可能是因为公司正根据不同的市场情况在调整其营销策略。(小白)