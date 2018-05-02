2672亿美元：苹果现金储备降至近一年来最低水平

新浪科技讯 北京时间5月2日上午消息，随着新的税改带来新的支出选项，苹果公司在2018年三月这一季度持有的现金减少至2672亿美元。

上一季度末公司报告的现金流为2851亿美元。相比之下本季度减少了179亿美元，也是自6月份以来的最低水平。公司在更新该数据的同时也在周二发布了本季度财报。

自2004年分拆股票以来，苹果每年都在稳步增加其股息。周二，苹果推出1000亿美元的回购计划，并16%的股息增加。

苹果表示公司自2012年以来一共向股东回馈了2750亿美元资金。

公司还表示，未来有计划在内容和新兴市场方面进行投资，并在美国增加就业机会。一月份的时候，苹果曾宣布计划在未来五年内为美国经济贡献3500亿美元，其中包括380亿美元税收、300亿美元资本支出以及继续与国内供应商和制造商保持的550亿美元“超级循环”支出率。

该投资计划得益于最近的税改政策，降低了海外现金回流美国的税率。(小白)