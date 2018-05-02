全球热卖的iPhone X遭殃：被告专利侵权

作者：雪花

苹果在今天的财报中已经强调，现在最热卖的iPhone机型中，就是iPhone X了，这也是提振整个业务利润上涨的主要引擎。

售价更贵的iPhone X，在全球热卖，也是让它陷入了不少麻烦，比如苹果刚刚遭遇的两起专利侵权诉讼，一起与包括iPhone X在内的数个型号iPhone的双摄相机有关，另外一起与苹果的“驾车勿扰模式”有关。

来自以色列的公司Corephotonics已经在美国加利福尼亚州北部地区联邦地方法院起诉苹果。主要是iPhone X相机侵犯了其双摄专利，iPhone 7 Plus、iPhone 8 Plus也都在侵权队伍中。

有消息人士透露，Corephotonics借助手机背部的两个摄像头和相关算法，综合利用数字和光学变焦技术，可以不降低图片质量的情况，提高拍远拍的倍数，这个技术曾让苹果很钟意，但后来就不了了之了。

另外，一家名为Allied Signal的公司在德克萨斯州东部联邦地方法院起诉苹果侵犯了其4项专利，就是诉讼苹果在“驾车勿扰模式”上的各种侵权。