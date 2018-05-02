思科收购企业级AI管理创企 金额达2.7亿美元

新浪科技讯 北京时间5月2日上午消息，思科刚宣布公司已达成协议收购Accompany，后者使用人工智能来在企业层面构建人与关系的数据库。

Accompany的创始人兼首席执行官Amy Chang将公司的产品比作数字人员主管或个人助理，能够在会话和会议之前为高管们提供他们所需的信息和背景。思科打算将Accompany的技术整合到公司自己的协同合作产品内，比如在Webex会议上引入公司和个人信息。

思科称，公司为此次收购交易将支付2.7亿美元，包括现金和股份。

思科找到Accompany这家公司其实相对容易，后者的创始人兼首席执行官Amy Chang（此前为谷歌广告评估和报告部门的产品负责人）自2016年10月起加入思科的董事会。作为交易的一部分，她将从董事会离席，且立即生效。

另外，Chang还将接管思科的协作技术团队，目前的团队负责人Rowan Trollope即将离职出任云软件公司Five9的首席执行官。

“Amy是一位经验颇为丰富的创业者、工程师和首席执行官，也是一位高效且创新的领导者。我非常高兴她和Accompany团队能够加入思科，”思科的董事长兼首席执行官Chuck Robbins在公告中说，“作为一个整体，我们有着巨大的机会在我们的协作产品中进一步提升AI和机器学习能力，并持续为我们的客户带来非凡的协作体验。”

根据Crunchbase的数据，Accompany曾获得CRV、Cowboy Ventures、Iconiq Capital和Ignition Partners等的4000万美元融资。(小白)