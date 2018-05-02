欧盟将出台系列政策推动人工智能发展

来源：科技日报

负责欧盟数字统一市场的欧盟委员会副主席安德鲁斯·阿西皮表示：“就像过去蒸汽机或电力一样，人工智能从根本上改变了世界，由此带来的挑战需要欧洲国家共同面对，以使其好处可让所有人受益。因此，到2020年底，我们必须投资至少200亿欧元。”

欧盟委员会4月10日已与24个成员国，以及挪威签署了人工智能合作声明文件。在此基础上，欧盟将在2018年底与成员国推出一项具体的合作计划。这项计划除了明确人工智能的核心倡议外，还将包括具体的项目，涉及开发高效电子系统和电子元器件，人工智能应用的专用设计电脑芯片、世界级电脑以及量子技术和人脑映射领域的核心项目。

至2020年，由欧盟资金和公共及私人资本参与的人工智能研发费用将达到200亿欧元，在2018—2020年期间，欧盟委员会在“地平线2020”的研究和创新计划费用增至15亿欧元。而公共和私人资本参与的费用将重点投入到与人工智能相关的交通、医疗等关键领域，包括资助欧洲各国人工智能研究中心的联网、人工智能项目的试验和测试等。欧盟还将资助建立一个“人工智能响应平台”，使欧洲所有用户都能享受人工智能的相关资源。

欧洲战略投资基金（EFSI）还为创新企业准备了5亿欧元的可申请资金。此外，欧盟还将为企业创造良好的投资环境，由于人工智能技术需要大数据作为资源支撑，欧盟委员会建议进一步采取立法措施，使重复使用数据和数据交换变得更加容易，这包括公共事业的数据环境，以及相关研究和健康信息。

人工智能技术的发展和经济与社会密切相关，它不仅会创造新的就业岗位，也会使一些传统就业岗位消失。为此，欧盟要求成员国对教育和培训体系进行升级更新，以适应技术进步给劳动力市场带来的变化。欧盟还希望企业和研发机构能更多地将人工智能技术人才吸引到欧洲，留在欧洲。欧洲社会基金将对AI人才给予特殊资助。在欧盟下一个五年（2021—2027）财政预算中，欧盟还将增加对AI专业人才的资助力度。

正如所有革命性的技术都有两面性一样，人工智能技术及其应用也存在新的道德和法律问题，欧盟已充分认识到这一点。为此，欧盟委员会根据“欧盟基本权利宪章”，将于2018年底前制定有关人工智能发展的道德准则。准则内容将充分考虑数据保护和透明度等原则，具体由欧洲科学和新技术伦理小组负责。在制定这些准则时，欧盟委员会还将与欧洲人工智能联盟的所有利益相关者合作。到2019年中期，鉴于AI技术发展，欧盟委员会还将发布关于解释产品责任指令的指导原则，以便消费者和制造商在发现AI产品缺陷时明确权利和义务。（记者 顾 钢）