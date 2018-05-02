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特斯拉卡车被控专利侵权 索赔20亿美元

特斯拉卡车被控专利侵权 索赔20亿美元
2018年05月02日 10:03 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月2日上午消息，Nikola Motor Company起诉特斯拉，它认为特斯拉纯电动半挂卡车侵犯了自己的专利。Nikola在起诉文件中表示，特斯拉开发电动卡车时抄袭自己的专利，它要求特斯拉赔偿20亿美元。

　　特斯拉新闻发言人回应称：“很明显，这样的诉讼根本没有任何意义。”Nikola则在声明中表示：“事情已经交给法庭处理，我们不会发表评论。让诉讼来证明吧。”

　　Nikola成立于2014年，2016年5月，它展示两款产品，一款是电动四轮越野车，还有一款是氢电动半挂卡车，这两款汽车是公司的第一批产品。后来它又增加一款半挂卡车，还说要开发纯电动私人喷气艇，另外，Nikola还宣布要投资10亿美元在亚利桑那建厂。

　　从起诉来看，Nikola认为特斯拉剽窃自己的专利。Nikola声称两家公司的卡车有许多相似点，比如前挡泥板、环绕式挡风玻璃、设在中间的车门、流线型车身，许多证据证明特斯拉抄袭Nikola的设计。Nikola还说，公司发布氢能源半挂卡车没几个月，特斯拉招聘人员曾尝试挖走公司的首席工程师，由此可以看出，特斯拉了解Nikola的独特设计。

　　Nikola还认为，2017年11月中旬，特斯拉展示电动半挂卡车，在此前的几周里，互联网上曝光许多照片，从这些资料可以看出特斯拉抄袭了Nokola设计。11月7日，Nikola曾向特斯拉发出停止侵权通知函，要求特斯拉推迟产品发布时间，直到问题真正解决，但是特斯拉没有回应。

　　在诉讼文件中，Nikola认为特斯拉卡车会在市场上引起混淆，文件称：“特斯拉侵权给Nikola造成伤害，在投资者与合作伙伴面前，Nikola的吸引力会下降。因为现在投资者可以与特斯拉合作，它也能提供替代性半挂卡车。”按照Nikola的估计，侵权造成的损失超过20亿美元。(星海)

特斯拉侵权专利
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