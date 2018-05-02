微软前CEO鲍尔默清仓Twitter股票：投资不是我的菜

新浪科技讯 北京时间5月2日上午消息，微软前CEO史蒂夫-鲍尔默（Steve Ballmer）周二表示，他已经卖掉其持有的所有Twitter股票，但这并不是因为他不看好这家社交媒体公司。

“我已经不再持有任何Twitter股票——除了通过指数基金间接持有的部分。”鲍尔默接受CNBC采访时说。

鲍尔默在2000至2014年间担任微软CEO，他几年前以高于每股25美元的价格买下4%的Twitter股份。他表示，已经在“最近的高点”抛售了Twitter股票，表明他的抛售价格大约在33至35美元之间。

Twitter最近的最高收盘市值是3月14日的36.60美元，上一次收盘价高于33美元还是在3月19日。该股本周二交易价格在30美元左右。

“我抛售了股票是因为我认为投资不是我的菜。”鲍尔默说，“我还投资了指数基金，还有微软股票——我想让自己的生活简单一点。”

Twitter可能并不适合鲍尔默的投资战略，但他的抛售并不意味着他认为这家社交媒体公司将会失败。“我认为Twitter会成功，他们会继续向前，但我要让自己的生活简单一点，我卖出的价格很不错。”他说。

Twitter股价周二下跌0.03%，报收于30.30美元，今年以来累计上涨约25%。(书聿)