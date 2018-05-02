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上海地铁继扫码过闸后又可语音购票 未来将刷脸进站

上海地铁继扫码过闸后又可语音购票 未来将刷脸进站
2018年05月02日 09:45 新浪科技综合
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　　原标题：公共出行：可以不带钱，但要“带脸”

　　来源：IT时报　　

　　摘要：上海地铁引入语音购票，刷脸进出站正在研制

　　作者：吴雨欣

　　新兴技术的发展正为上海市民在公共交通出行上带来更多便利。继上海地铁全线试行扫码过闸后，上海地铁又引入了语音购票，未来还将引入刷脸进站。

　　拥挤、没座位、等车费时间、没有合适的线路……如果说有什么理由阻止了你坐公交车，这些理由也正在消失。未来，坐公交车的体验有望跟自己开车一样方便，不仅能在手机上查车什么时候到站，还能看到即将到站的车是不是拥挤，甚至能为你的需求定制线路。

　　未来出行什么样？云计算、地图导航、语音识别、人脸识别给了人们更多想象空间。虽然在公共出行领域，阿里巴巴先行一步布局，成为上海地铁重要的互联网技术合作伙伴，在业内人士看来，这是新兴技术在出行领域的有益探索，但依靠人脸识别替代电子卡还为时尚早。

　　上海地铁引入语音购票

　　4月24日，记者来到上海南站地铁站，这里是1、3号线的交汇站，规划中上海轨道交通15号线也会经过本站，人流量较大。跟随地铁工作人员，记者来到5号口附近的售票机前，在一排的售票机中，有一台机器可以语音购票。

　　“到江桥万达。”售票机识别记者的语音后，系统自动跳转至距离嘉定区江桥万达广场最近的金运路地铁站，同普通售票机不同，这台售票机的支付选项中多了“移动支付”，点击右下角的支付宝标识，即可扫码支付。“你可以直接说出地名，也可以模糊地说去东方明珠或迪士尼，系统都会自动推荐距离地名最近的地铁站。”地铁工作人员告诉《IT时报》记者，语音购票还在试用，目前仅上海南站有一台语音售票机，推广时间还未确定。从外观看，该机器与其他机器外观几无差别，虽然有不少专门尝鲜的人，但也有好几位乘客站在机器前担心自己不会使用，转而使用普通的售票机。

　　与此同时，上海公交也在逐步推出扫码乘车，预计在2018年内，上海全市范围内的公交POS设备将完成改造，这意味着以后全市的公交车都可支持扫码乘车。此前，上海地铁也全线试行扫码过闸，从其合作方蚂蚁金服向《IT时报》记者提供的数据来看，截至今年3月，上海地铁“metro大都会”下载量将近500万，注册用户超过420万。目前上海地铁已经完成了超过4成的闸机改造，改造工作还在继续进行。

　　拥抱互联网是公交地铁行业要转型的自身诉求。虽然我国的公共汽车电车、运营里程都在增加，但客运量却连年萎缩。来车不准点、行车不快捷、乘坐不舒适、换乘不方便等问题影响了公交的吸引力。

　　“未来的智慧公交很可能像自己开车一样方便，不仅能在手机上查车什么时候到站，还能看到即将到站的车是不是拥挤，为乘客的需求定制线路等，这是未来公交的图景。”蚂蚁金服的工作人员告诉《IT时报》记者，公共出行背后已经不是单纯的移动支付，而是比移动支付更大的故事，比如，以后人们乘车路过盒马鲜生，很可能会收到一张盒马鲜生的优惠券。

　　刷脸进出站正在研制

　　为上海地铁提供移动支付、语音购票技术的是阿里巴巴和蚂蚁金服，按照此前披露的信息，上海地铁未来将应用人脸识别技术，届时人们可刷脸过闸机。

　　“刷脸进站在样机研制阶段，在具体场景上还需要算法的优化。比如，在对多个人脸进行识别的情况下，如何保证它的精确度。”蚂蚁金服的工作人员告诉《IT时报》记者，语音购票技术前期在研发阶段也在考虑如何在嘈杂的环境下，突破免唤醒主动语音交互、强噪声环境下高精度远场语音识别等关键技术。“上海地铁人脸识别闸机系统使用的是阿里的人脸识别技术，对乘坐地铁的人进行自动识别认证，可以秒级通过。它是基于大量的人脸数据和机器学习算法，能快速地监测跟踪乘客人脸，完成乘客信息的识别。”上述人士告诉《IT时报》记者。

　　虽然阿里巴巴与蚂蚁金服并不想披露更多有关人脸识别的技术细节，但在从业人士看来，人脸识别无处不在，但并非无所不能。“不可否认与地铁的合作是阿里在技术上的有益探索。目前我国人脸识别技术的认假率在万分之一，地铁高峰时期人流量大，规模也大，对精确度的要求更高，如果对乘客人脸比对是采用1：N的方式进行，且用人脸完全替代电子卡，几乎不可能。”全国安防标委会人体生物特征识别技术委员会委员、深圳脉迪科技有限公司联合创始人徐伟告诉《IT时报》记者，目前火车站采用的刷脸进站是系统通过对旅客的身份证、火车票信息和面部进行比对，确认人、证、票一致，属于1:1比对，而有些场所安装的对违法犯罪人员的识别，是N:N比对，精确度要求相对低一些。

　　对此，蚂蚁金服人士告诉《IT时报》记者，刷脸进站的前提是与支付宝绑定，最理想的状态是用户无感知，不需要配合。比如一位用户从虹桥进站、中山公园出站，系统会记录进出站距离等关键信息，后台完成结账。

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