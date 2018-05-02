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苹果前三月净利138亿美元 卖得最好的还是iPhone X

苹果前三月净利138亿美元 卖得最好的还是iPhone X
2018年05月02日 09:32 PingWest
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苹果前三月净利138亿美元 卖得最好的还是iPhone X
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　　苹果2018财年Q2财报在一片看衰中公布了：iPhone依旧卖得很好，利润依旧很高，库克依旧笑得很灿烂。

　　北京时间5月1日凌晨，苹果公布了截至2018年3月31日的最新一季财报。财报显示，苹果本季度净营收611.37亿美元，高于去年同期的528.96亿美元，增长16%，净利润也从去年同期的110.29亿美元上涨至138.22亿美元，增幅高达25%，是苹果有史以来最好的第二财季。

　　更亮眼的成绩是，iPhone并未出现传言中的大幅下跌，一季度iPhone销量5221.7万部，库克在财报新闻中强调2018年前三个月的每一周里，售价999美元起的iPhone X都是卖得最多的iPhone机型，似乎是在特意回应近期华尔街和供应链上关于苹果大幅缩减iPhone X产量的传闻。

　　iPhone仍是营收主力，占比高达62%

　　第二财季，苹果共售出5221.7万部iPhone，去年同期为5076.3万部，增长3%。虽然iPhone销量涨幅只是个位数。但由于主力设备iPhone X售价的大幅度提高，在整个第二财季，来自iPhone的营收的增幅则达到了14%，从去年同期的332.49亿美元，达到380.32亿美元。

　　按照财报来计，iPhone的平均售价达到了728美元，约合人民币4610元。iPhone依然是全球销量最好的高端智能手机。根据gfk调研数据，由于税收、购买力等多方面的原因，大陆地区iPhone的平均售价高达人民币6000元，是当之无愧的高端霸主。

　　当季，苹果共售出911.3万台iPad，去年同期为892.2万台，微涨2%；来自于iPad的营收为41.13亿美元，去年同期38.89亿美元，增长6%。

　　作为由苹果开创的一个设备品类，iPad最终成了平板电脑的代名词，但大屏智能手机的普及又挤压了iPad的生存空间，已然向存量市场转变，多家Android手机厂商都在不同程度地缩减对这一市场的投入。库克主导下的苹果，则开始渗透更多细分市场，比如专业的设计师、创意工作者，增大屏幕尺寸、增加实体键盘和手写笔，甚至喊出了未来电脑的口号。

　　它最新的动作则是主攻教育市场，拿出了一款支持手写笔的廉价9.7英寸iPad，3月27日正式公布，目的当然是刺激iPad销量，至于结果如何，将截至6月30日的下一季财报中揭晓。

　　Mac的销量则是407.8万台，去年同期为419.9万台，下滑3%；来自于Mac的营收为58.48亿美元，去年同期58.44亿美元，基本持平。

　　从产品端而言，近两年Mac的表现差强人意。包括新的蝶式键盘、TouchBar、单一Type C接口等不少设计问题为人所诟病。尤其是蝶式键盘在社交网络上遭遇了大面积的吐槽。在高端产品线上更是处在止步不前的状态，全新设计的产品要在2019年左右才会问世。

　　从市场表现上来讲，根据IDC2018 Q1统计数据，苹果是全球第五大PC品牌，而2017年全年Mac全球出货量排名第四。对手已纷纷换装英特尔第八代酷睿，苹果迟迟未跟进，对销量也会有一部分影响。

卖得最好的是售价最高的iPhone X卖得最好的是售价最高的iPhone X

　　大中华区营收上涨21%

　　放眼望去，苹果财报中大中华区的营收也曾是最耀眼的部分。2015财年第四季度，大中华区的营收增长达到了100%，让其余地区难以望其项背。但100%也是大中华区达到顶峰的注脚，此后，大中华区陷入了长达六个财季的负增长，其中，2016财年第三季度，大中华区营收增长为-33%，达到了一个谷底。

　　从2017财年第四季度开始，大中华区的营收增长再次由负转正，此后两个季度也保持了10%+的增长率，而大中华区在2018财年第二季度21%的增长算是最近几年的新高。

　　横向对比的话，大中华区营收为130.24亿美元，排名第三，相较去年的107.26亿美元，21%的增长率则仅次于日本，排名第二。

　　各大地区中，美洲依然是苹果公司的最主要营收来源。2018年第二财季，该地区营收为248.41亿美元，比去年同期的211.57亿美元增长17%；欧洲地区营收略高于大中华区，为138.46亿美元，比去年同期的127.33亿美元增长9%；日本地区体量相较上述三个地区明显小不少，营收为54.68亿美元，但比去年同期的44.85亿美元增长22%，为苹果各地区增长之最；亚太其他地区营收为39.58亿美元，比去年同期的37.95亿美元增长4%。

苹果2018财年第二财季财报汇总苹果2018财年第二财季财报汇总

　　苹果财报的One More Thing，服务营收创新高

　　苹果营收结构上为人诟病的一点是，对iPhone的倚重过高。库克何尝不知道，他一直在努力丰富营收来源，包括App Store、Apple Music、视频在内的服务营收就是最关键的一招。

　　而为了视频方面的营收，苹果近来在持续增加对该领域的投入，试图学习Netflix亚马逊等尝试自制剧。来自华尔街日报的消息称，苹果将投入10亿美元在原创内容上，推出10部作品目标是制作出类似《权力的游戏》的高质量作品。目前已有两档原创综艺节目，在Apple Music独家播出。

　　苹果的努力显然有了成效，继上一季度在服务营收方面创下新高，苹果在第二财季打破自身记录，营收达到了91.9亿美元，比去年同期的70.41亿美元增长31%。服务营收已夺下本季度15%的份额，近一步“分担”iPhone的盈利压力。此外，服务营收增长中最大的功臣当属App Store。苹果拥有超过2.7亿付费注册用户，同比增长1亿。

　　总的来说，库克继续保持着他作为船长的掌控力，新一轮的产品策略都在悄然进行，产品不同程度涨价，开辟细分市场，同时又在设备之外寻求增长。

　　李小白、唐健博对本为亦有重要贡献。 

苹果iPhone财报
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