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苹果推出1000亿美元股票回购项目 并增加股息

苹果推出1000亿美元股票回购项目 并增加股息
2018年05月02日 08:25 新浪科技
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苹果推出1000亿美元股票回购项目 并增加股息
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　　新浪科技讯 北京时间5月2日早间消息，在发布最新盈利增长30%，并通过信心满满的iPhone销售预期缓解市场担忧之后，苹果新增了1000亿美元股票回购计划，将股息增加了16%。

　　受到该消息提振，苹果股价在周二的盘后交易中上涨4%。

　　在截至3月的季度内，苹果营收同比增长16%，达到611亿美元。该公司当季iPhone销量为5220万部，同比增长3%。苹果坚称其iPhone X在美国和中国等关键市场保持强劲，这款设备较高的售价也帮助其营收增长14%。该公司当季净利润增长25%，达到138亿美元，每股收益为2.75美元。

　　苹果预计其6月季度营收为515亿至535亿美元，对应同比增长最多18%，可能超过华尔街520亿美元的预期。

　　这一季度数据缓解了投资者对智能手机市场增长放缓的担忧。很多股东更关注苹果的资本回报项目（6月底之前的总额达到2100亿美元），而非销售数据。

　　除此之外，苹果还将新增1000亿美元股票回购计划，并将派发130亿美元的年度股息。但与之前的资本回报项目不同，苹果并未披露股票回购计划的完成日期。

　　苹果表示，长期来看，该公司将把净现金余额从3月底的1450亿美元减少到零。

　　苹果CFO卢卡·梅斯特里（Luca Maestri）接受采访时说：“我们今天的声明迈出了第一步。”表明该公司今后还有可能进一步增加资本回报项目金额。“我们一直都能获得大量自由现金流。12个月之后，我们还会向净现金中性目标再迈进一步。”

　　他还补充道，1000亿美元的回购计划标志着该公司对苹果的未来，以及苹果股票的价值怀有信心。(书聿)

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