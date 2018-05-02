今日小米或递交上市申请 工号1000内员工将财务自由

挨踢妹：更羡慕的是小米工号在1000以内的员工，说不定今天跟挨踢妹一样挤地铁上班，明天就财务自由。人与人之间的差距啊……

来源：IT时报

两年前，参加两会的小米创始人雷军，在接受媒体采访时信誓旦旦的表示，小米现金流充裕，五年内不考虑上市。

然而，五年、四年、甚至三年还没过。今年3月，雷军的话锋转向明显，他说：“上市不是目标，只是一个阶段……何时上市，是一个顺势而为的事情。”

今年以来，小米上市消息日日更新。更是从上周开始，港媒集中爆料小米近期提交申请，更多的消息来源指向，小米此时今日就递交。

香港经济日报

小米本周三递交上市申请，最快6月底至7月初挂牌，亦即约6月中招股。据报道，小米为“同股不同权”新股打头阵，预料集资至少100亿美元（785亿港元），成为今年集资额最大新股。

所谓的同股不同权对小米公司意味，由创办人、董事长兼行政总裁雷军等持有的特殊股权，将会采用同股不同权股份的投票权上限，即每股特殊股份相当于10股普通股的投票权，意味着雷军在上市后只须最少持有9.1%特殊股权，即可拥有小米的控股权。

必须关注到的政策环境变化是，前天（4月30日），港交所新制定的《新兴及创新产业公司上市制度咨询总结》正式生效，这意味着在原有的上市制度基础上，港交所将对新兴的三类公司放开限制：同股不同权结构公司、未有收入生物科技类公司以及将港交所作为第二上市地的公司。此前，由于港交所对同股同权原则的坚持，阿里巴巴放弃香港上市，赴美IPO。错失阿里被认为是港交所此次推出上市规则改革的重要原因。

估值超过1000亿

综合消息称，小米希望IPO估值达到900-1100亿美元，P/E（市盈率）60倍。不过，距离已公开的最新一次融资，已经过去3年之久，当时估值450亿。

实际上在2014年之后，小米模式备受拷问，尤其是2016年手机销量不振，一度跌到全球前五开外，给小米的发展短暂的蒙上一层阴影。直到2017年，雷军重新掌管供应链，小米这才逆势从低谷中走出。

除了补充供应链外，雷军还更正了他的“铁人三项”理论，把“软件+硬件+服务”升级为“硬件+互联网+新零售”，全新的新零售版图则整合了原来的小米网电商渠道和正在发力的线下渠道小米之家。小米计划未来两年开1000家小米之家，并在五年内营收突破100亿美元。

关于小米上市，雷军用了一个成语“顺势而为”。现在的小米，不仅手机销量重回世界前五，生态链企业也经营的有声有色。公开数据显示，2017年，小米因此扩张的生态链的年销售额突破200亿，相较2016年增长100%。数字的背后，则是雷军的更大雄心。他表示：小米平台联网设备已超过8500万台，日活设备超过1000万台，合作伙伴超400家，已是全球最大的智能硬件平台。

“硬件+互联网+新零售”三辆马车，在市场上有条不紊并驾齐驱。小米上市最好的时机，已经到来。

小米硬件利润率不超过5%

前不久，一份推介材料曝光小米的营收结构。根据该材料，2015年小米亏损9.8亿元，2016年盈利9.13亿元，预计2017年盈利75.82亿元，利润率达到6.5%，到2019年，小米净利润将达到188.31亿元，2016-2019年，小米净利润复合平均增长率为174%。

在小米2016年的收入组成中，79%来自于硬件，21%来自于互联网服务业务。硬件业务的净利润率仅为2.8%，而互联网服务业务的净利润率则超过40%。

Counterpoint Research发布的去年第三季度主流手机厂商每销售一部智能手机赚取的利润显示，小米每部手机赚取的利润仅为2美元。

这也就不难理解，小米在小米5X的发布会上，设定“每年整体硬件业务（包括手机及 IOT 和生活消费产品）的综合税后净利率不超过 5%”的红线做法。如此特殊的时间点公布红线，雷军的醉翁之意不在酒，是向资本市场“喊话”。强调小米不是依靠手机硬件盈利的手机厂商，以及增强行业对小米模式盈利能力的自信，提前为IPO造势。

小米正在扩大互联网服务业务收入比例，2017年，预计小米收入为176亿美元，其中硬件业务的收入占比为68.3%，而预计到2019年，互联网服务业务的收入占比将超过硬件收入，届时小米收入将达到382亿美元。

最后，如果千亿美金估值成真，小米将成为2014年阿里巴巴赴美上市以来，上市规模最大的科技类公司。按照市值，小米很有可能超过百度和京东，成为仅次于腾讯、阿里的中国第三大科技股，组建新的ATM巨头。挨踢妹更羡慕的是小米工号在1000以内的员工，说不定今天跟挨踢妹一样挤地铁上班，明天就财务自由。