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华大基因首年遇资本降温 狂热回归理性市值缩水400亿

华大基因首年遇资本降温 狂热回归理性市值缩水400亿
2018年05月02日 17:05 时代周报
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　　记者 | 吴绵强

　　被称为中国“基因测序第一股”的华大基因，正在从一年前的市场狂热中回归理性状态。

　　4月27日，深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”）在深圳盐田总部举行了2017年业绩推介会，正式发布其上市后的首份全年度“成绩单”。年报显示，2017年华大基因实现营业收入20.96亿元，同比增长22.44%；归属于上市公司股东的净利润3.98亿元，同比增长19.66%，两项指标均保持双位数增长。

　　不过，作为华大基因营收中毛利率最高的部分，生育健康产品的毛利率却在2017年出现了下滑。

　　华大基因财务总监陈轶青对此解释称，下滑的原因主要在于华大基因持续投入民生项目，部分产品进行了降价。

　　近年来，华大基因持续对国内基因企业，如与其业务相似的“华小”等公司进行密切关注。对于公司未来的并购计划，华大基因CEO尹烨在接受时代周报记者采访时表示，华大基因想要做一个生态，但是从投资本身来讲，“如果连自己都不信任，瞎投一气，靠这种并购发展，华大基因不想做这样的事情。我们要更加珍惜募集资金，包括自有资金的使用，希望管好这个钱，把它们用在刀刃上。”

　　生育健康毛利下滑

　　此次2017年年度业绩推介会，华大基因CEO尹烨、副总裁刘娜、财务总监陈轶青、董事会秘书徐茜、人力资源总监李治平、内审内控部总监王玉珏等高层悉数出席。不过，公司的核心灵魂人物汪建却因出差缺席。

　　据华大基因高管介绍，2017年，华大基因核心竞争力进一步提升，全球化布局优势不断扩大，已形成“覆盖全国、辐射全球”的网络布局。目前，华大基因已与全球100多个国家和地区2000多家大型医院、1.3万个伙伴进行合作。

　　作为基因测序行业的龙头企业，华大基因自2017年7月14日登陆深交所后，就备受资本市场关注。过去被投资人“热炒”的华大基因，在业绩上并未出现外界预期的“飞跃式”增长，其2017年业绩基本算稳扎稳打。

　　2017年华大基因实现营业收入20.96亿元，同比增长22.44%；归属于上市公司股东的净利润3.98亿元，同比增长19.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.2亿元，同比增长34.79%；基本每股收益1.05元/股，同比增长14.13%。公司拟向全体股东每10股派发现金股利3元（人民币，含税），预计将支付现金股利总额1.2亿元。

　　时代周报记者注意到，此次净利润虽有所增长，但对比2015年及2016年，增速却明显放缓。招股书显示，华大基因2015年和2016年归属于母公司的净利润分别为2.62亿元和3.33亿元，同比增速分别为832.05%和26.93%。

　　时代周报记者注意到，公司各大业务板块均实现不同程度的增长，得益于四大板块的分部业绩。四大业务板块中，生育健康类服务营业收入达11.36亿元，同比增长22.28%；复杂疾病类服务营业收入达4.57亿元，同比增长19.11%；基础科研类服务营业收入达4.04亿元，同比增长22.80%；药物研发类服务营业收入达9085.68万元，同比增长52.95%。

　　在毛利率方面，生育健康的毛利率最高，达67.77%，不过这一毛利率相比2016年下滑了8.64%。

　　陈轶青表示：“整体的生育健康方面，公司原有的NIFTY（无创产前基因检测/胎儿染色体非整倍体检测）产品，在一定的增长规模下，于2017年陆续推出了新产品，切入到市场的过程中，公司希望在比较好的起点上，有个持续的放量过程，所以整体上生育健康的毛利率有所下滑。”

　　“但是可以看到，其他业务毛利率都有持续的上升，主要得益于自主的仪器、研发试剂的投入。”陈轶青指出。2017年报显示，复杂疾病的毛利率达44.38%，同比增长10.78%；基础科研的毛利率达43.11%，同比增长2.08%。

　　时代周报记者还注意到，上述生育健康、复杂疾病、基础科研和药物研发四大业务板块分别在华大基因2017年总营收方面的占比，整体基本与2016年持平。其中生育健康产品营收占比54.21%、复杂疾病产品营收占比21.79%、基础科研产品营收占比19.29%和药物研发产品营收占比4.33%，以及其他产品营收占比0.38%。

　　不过，投资人更注重的是未来华大基因是否有更多新的利润增长点。对此，尹烨在接受时代周报记者采访时表示：“目前，这几个领域的增长点，加在一起都是万亿级市场。可以算一下，光肿瘤一个项目能产生多大的增长？”

　　尹烨表示，中国投资者可能很容易去追求一些热点，比如人工智能、比特币和区块链等，“还是要关注现在做得上、用得起的技术，比如无创产前基因检测现在只能覆盖20%的人群，我们能不能做到100%覆盖？肿瘤筛查现在只能做到5%，我们能不能做到100%覆盖？这是我现在最关心的问题，这是我们应该去做的”。

　　值得注意的是，华大基因的销售费用由2016年的3.28亿元增长至2017年的4.02亿元。陈轶青解释称，华大基因目前营销费用主要在于销售人员、渠道以及保险方面。他指出，随着收入的增长，公司必然需要相关资源的投入、营销渠道的铺设等，而华大基因在上市以后保持着一定的品牌推广，“与行业相比，公司销售费用率比较稳定，都控制在19%左右”。

　　2018研发投入预增50%左右

　　过去一年，华大基因在争议中不断前行。汪建个人的言论时常引起市场人士驳斥，称华大基因的股价被严重高估。

　　据尹烨介绍，上市9个月以来，整体上华大基因的股票上涨超过10倍，市值最高的时候一度突破千亿元，目前市值还稳定在600亿元左右。

　　诚然，华大基因去年一度刷新A股的财富神话，连拉19个涨停板。不过，截至今年4月27日收盘，华大基因报收150元/股，市值达600.15亿元，相比巅峰时的千亿市值已缩水400亿元。

　　对于目前的状态，华大基因似乎还算满意。尹烨表示：“公司市值稳居创业板前列，从全球单纯做基因服务的角度来看，我们不敢说是全球第一，最起码是全球前三的公司。这得益于中国的人口红利和华大自身的技术储备。”

　　在技术储备上，华大基因在国内的领先自不必说。2017年报告期内，华大基因加大了研发领域力度，这其中包括在传感染方向的研发投入和推广力度。

　　在传染病方面，华大基因与西藏自治区疾病预防控制中心合作，共检测了约83万份包虫病筛查样本；在感染病精准医学方面，与北京协和医院、上海华山医院、中山医院进行深入合作。全年共检测近8000份疑难危重感染样本，为脓毒血症、脑膜炎以及重症肺炎患者的早期诊断和靶向治疗提供了帮助。

　　在研发方面，尹烨指出，华大基因2017年重点研发项目达到33个，并在2017年实现了新旧测序平台的更新迭代，新测序平台的表现不仅优于原有平台，而且在科研和临床转化等多方面都取得了令人瞩目的业绩。

　　据时代周报记者梳理，在上述33项重点研发项目中，包括肿瘤免疫治疗基因检测产品、肿瘤早筛、基于BGI Online云平台的人全基因组信息分析流程开发等项目。其中，肿瘤免疫治疗基因检测产品更取得重大进展，已完成产品开发，并进入药厂合作过程中。

　　2017年，华大基因研发资金投入达1.74亿元，占营业收入比例达8.32%，这比业内另一基因巨头贝瑞基因（000710.SZ）3355.85万元的研发费用要高出一大截。

　　据华大基因披露，公司的项目研发主要分为立项调研、方案评审、技术研发、试制、工序完善、转产等数个阶段，其中技术研发和试制阶段属于技术测试过程，是为进一步把技术转化为产品进行小样本量的测试，技术研发和试制阶段及之前的支出予以费用化。

　　陈轶青对时代周报记者表示，华大基因的研发费用主要分为两个部分，第一是临床费用的投入需要相关的费用，公司在认证时需要产生费用；第二是公司非常看重云平台的建设，整个BGI Online 以及公司很多基因数据库的建立，随着公司对相关数据的收集的展开，云平台方面也会产生费用支出。

　　上述华大基因的33项重点研发项目，就包括基于BGI Online 云平台的人全基因组信息分析流程开发项目，项目进度是实现了24小时内完成人全基因组信息分析，达成了项目立项预期。

　　近年来，华大基因的研发人员数量持续攀升。年报显示，2015年、2016年和2017年分别达343人、448人和532人，研发人员数量占比分别达15.31%、17.33%和18.69%。

　　陈轶青对时代周报记者指出，总体上看，人工费用的比例占据研发费达40%到50%，“更多的还有其他费用的投入，比如基础设施的投入，每两年是公司研发投入的周期”。

　　2015年，华大基因研发费用为1.04亿元，占营业收入比例达7.88%；2016年研发费用达1.77亿元，占营收比例达10.33%。华大基因高管指出，2018年公司研发投入预算数，将比2017年度大幅增加，预计增长48%-53%。

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