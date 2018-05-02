Facebook推出约会功能 竞争对手股价暴跌22%

新浪科技讯 北京时间5月2日下午消息，Facebook周二宣布将推出约会服务时，很多人的感到惊讶，毕竟这家公司目前因为隐私问题而遭到各界抨击。这就难怪现有的约会网站拿这件事情大做文章了。第一个发起反击的是Match.com。

Facebook的这项计划导致Match股价周二暴跌22%。而Match CEO曼迪·金斯伯格（Mandy Ginsberg）在接受媒体采访时特意强调了隐私问题。

“我们很荣幸Facebook进入我们的领域——也很高兴看到我们所挖掘出的全球性机会。”她说，“但由于这一领域存在很多个人数据和敏感信息，所以我们对这个时机感到意外。”

Match母公司IAC/InterActiveCorp股价也在这一消息宣布后暴跌17%。

目前还不清楚Facebook这项新服务的详细信息，但该公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在F8大会上表示，这款产品针对的是“长期关系”。他还表示，该服务仅对婚姻状态是“单身”的Facebook用户开放，而且从一开始就十分重视隐私问题。

除了卷入剑桥分析（Cambridge Analytica）的数据泄密丑闻外，之前还有消息称Facebook的员工通过特权进入公司系统，追踪女性信息。有报道称，Facebook已经解雇涉事员工。(书聿)