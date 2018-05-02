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F8首日出十个重要公告：Facebook将推隐私保护新功能

F8首日出十个重要公告：Facebook将推隐私保护新功能
2018年05月02日 15:34 TechWeb
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　　原标题：Facebook F8开发者大会首日十个重要公告　　

　　【TechWeb报道】5月2日消息，据国外媒体报道，Facebook今年在硅谷圣何塞召开Facebook F8年度开发者大会。大会首日充满了各种公告和更新，以下是Facebook CEO马克·扎克伯格在第一天的主题演讲中的十个重要公告。

Facebook F8开发者大会首日十个重要公告Facebook F8开发者大会首日十个重要公告

　　1、Facebook宣布了一项约会功能

　　Facebook宣布了一套新约会功能，将于今年晚些时候开始测试。用户可以选择创建一个约会档案，只对那些选择约会的“非朋友”可见。因为Facebook比任何其他应用程序掌握更多的数据，所以用户资料的匹配可能会变得更有意义。

　　2、“清晰历史（Clear History）”新隐私控制保护功能正在路上

　　Facebook将推出Clear History，一项新的隐私保护功能，允许用户删除Facebook从使用其广告和分析工具的网站，以及应用程序中收集的数据。这意味着用户可以从Facebook的数据存储中删除一些浏览历史。扎克伯格把这比作从浏览器历史中删除cookies。

　　3、Instagram上将增加视频聊天和反欺凌功能

　　Instagram将启动视频聊天功能。虽然现在还不知道它是什么样子，但很有可能是一个简单的功能，将扩展到Instagram现有的消息传递工具上。Instagram还推出了一个新的过滤器，以保护用户不受欺凌，并改进了Explore标签。

　　4、Facebook将重新开放其应用程序审查程序

　　在剑桥分析危机之后，Facebook将重新开放其应用程序审查程序，这对开发者来说是一个好消息。

　　5、虚拟现实头盔Oculus Go售价为199美元

　　Oculus Go是Facebook廉价且功能强大的虚拟现实头盔，现在正式开售。其中32GB版售价199美元，64GB版本售价249美元。

　　6、Messenger更新外观、新增聊天翻译

　　Messenger的聊天翻译将通过Facebook的MSuggestions助手实现。Messenger也正在获得一种更清洁的外观，专注于它的核心功能——聊天。

　　7、Facebook将引入3D照片

　　Facebook正在将3D照片带到新闻推送中。在接下来的几个月里，用户可能会看到他们在朋友的状态更新中出现。

　　8、WhatsApp复制Snapchat故事获得一个日活跃用户数量里程碑

　　WhatsApp从Snapchat手中夺走了一个国际增长机遇。.WhatsApp Status目前拥有4.5亿活跃用户。

　　9、Instagram将引入AR相机特效

　　增强现实平台在很大程度上受限于Facebook。现在，AR相机特效平台正登陆Instagram，这是一个专注于照片分享的平台

　　10、WhatsApp将添加群组视频通话和贴图

　　WhatsApp将增加群组视频通话和贴纸。在接下来的几个月里，用户可以在一个分屏视频中至少同4人通话。

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