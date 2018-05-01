第一季度全球平板电脑出货3300万部 创历史新低

新浪科技讯 北京时间5月1日晚间消息，调研机构Digitimes Research今日发布报告称，今年第一季度全球平板电脑出货量创下了3300万部的历史新低。

报告称，今年第一季度全球平板电脑出货量环比下滑28.2%，同比下滑14.9%，创下了3300万部的历史新低。部分原因是iPad以外的其他平板电脑在传统淡季期间的市场需求低迷。

雪上加霜的是，Digitimes Research还预计，今年第二季度全球平板电脑出货量将进一步下滑至3106万部，再创历史新低。

今年，虽然苹果推出了新iPad，但由于苹果并未像市场预期那样大幅降价，导致其平板电脑销量大幅下滑。

在屏幕尺寸方面，今年新上市的大多数平板电脑都采用9.7英寸或更大屏幕，而7英寸和8英寸平板电脑的出货量稳步下滑。尤其是7英寸平板电脑，其出货量已连续两个季度降幅超过8%。

至于平板电脑处理器，由于三星电子和华为提高了内部研发解决方案的比例，联发科和高通处理器的出货量比例继续下滑。

报告称，第二季度苹果平板电脑出货量将显著增长，因为该公司将在本季度推出新款iPad Pro。另外，由于7月10日的Prime Day会员日活动，亚马逊平板电脑出货量预计也将大幅增长。(李明)