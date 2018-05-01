新浪科技> 业界 > 正文

第一季度全球平板电脑出货3300万部 创历史新低

第一季度全球平板电脑出货3300万部 创历史新低
2018年05月01日 22:08 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间5月1日晚间消息，调研机构Digitimes Research今日发布报告称，今年第一季度全球平板电脑出货量创下了3300万部的历史新低。

　　报告称，今年第一季度全球平板电脑出货量环比下滑28.2%，同比下滑14.9%，创下了3300万部的历史新低。部分原因是iPad以外的其他平板电脑在传统淡季期间的市场需求低迷。

　　雪上加霜的是，Digitimes Research还预计，今年第二季度全球平板电脑出货量将进一步下滑至3106万部，再创历史新低。

　　今年，虽然苹果推出了新iPad，但由于苹果并未像市场预期那样大幅降价，导致其平板电脑销量大幅下滑。

　　在屏幕尺寸方面，今年新上市的大多数平板电脑都采用9.7英寸或更大屏幕，而7英寸和8英寸平板电脑的出货量稳步下滑。尤其是7英寸平板电脑，其出货量已连续两个季度降幅超过8%。

　　至于平板电脑处理器，由于三星电子和华为提高了内部研发解决方案的比例，联发科和高通处理器的出货量比例继续下滑。

　　报告称，第二季度苹果平板电脑出货量将显著增长，因为该公司将在本季度推出新款iPad Pro。另外，由于7月10日的Prime Day会员日活动，亚马逊平板电脑出货量预计也将大幅增长。(李明)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有