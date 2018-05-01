又跳票！苹果跨平台应用推迟到2019年问世

新浪科技讯 北京时间5月1日下午消息，在过去这几个月的时间里，曾有文章宣称苹果公司正在研究一项跨平台的应用，这项应用可以将苹果电脑OS系统和苹果手机iOS系统贯穿在一起。尽管人们估计这项新应用可能出现在iOS12中，但根据最新报道来看，要到2019年才能得以应用，而且应用范围也不会像最初设想的那样广泛。

这篇报道的内容大部分都是引用约翰·格鲁伯《可怕的烈焰》中的资料。报道把这项应用解释成“像是一个声明控制应用程序界面（应用程序界面即API）”。但格鲁伯说在这一方面他也不知道详细内容。

有一点非常重要，那就是这项应用将意味着开发者们不再需要编写以前那种程序代码，他们需要做的是用另一种形式声明一项应用及其属性。

报道称这项应用跟真正的跨平台没什么关系，并且注明只有在某些条件成立时，这一应用才有意义。举个例子，它会处理iOS和OS系统之间不同的应用平台程序。

“但如果苹果公司相信手机iOS和电脑的OS系统应该具有声明控制API，也相信这些API能处理从用户界面工具包（苹果手机系统自带）和应用程序工具包（苹果电脑自带）中提取的问题，他们能同时处理，那么这项应用就有意义。”

格鲁伯也说到他几乎确定这项应用不会在今年的全球开发者大会上发布，但应该会出现在2019年电脑OS10.15系统中和手机iOS13系统中。但是在最初的文章中他才预测这项应用会在2018年发布。

今天的报道与彭博社最初的报道有些不同，后者曾称苹果公司的Marzipan项目可以支持苹果手机，苹果平板电脑和苹果电脑上的跨平台应用。

彭博社的报道称这一应用在2018就会发布，但是它标注了这一项目的规格和愿景，以及对未来的影响。通过这些报道，很重要的一点就是让我们注意到不同的资源可以组建成相同的信息，以及在这些应用的发展过程中事物是如何变化的。

我们能否在6月份全球开发者大会上见到类似的跨平台应用还未可知。(黑柠)