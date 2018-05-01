以业务冲突为由 Twitter暂停剑桥分析购买广告

新浪科技讯 北京时间5月1日下午消息，最近的剑桥分析（Cambridge Analytica）数据丑闻报道跟Facebook没有关系，这一次涉及的是Twitter。最近，Twitter暂停了剑桥分析在公司平台上的广告，因为剑桥分析的“业务模型跟Twitter的广告业务实践存在固有冲突”。

这里稍提一下背景：研究员Aleksandr Kogan未经用户同意获得Facebook上的数据随后出售给剑桥分析。Kogan同时也访问了部分Twitter数据。

Twitter在周末确认，Kogan获得了2014年末至2015年初这段时间的公开推文信息，但表示并无“私密”数据被访问。

以下为公司的声明：“基于最近的报道，我们进行了内部审查，并未发现Twitter上用户的个人数据被他人访问。和许多其他服务不同，Twitter本质上公开的。人们在我们的平台上公开发言，任何都可以浏览和搜索公开推文。在2014年12月至2015年4月的这五个月时间内，GSR确实使用一次性API随即抽取访问公开推文。”

这其实并无太大问题，因为出售公开推文也在Twitter的业务范围内。但在剑桥分析这件事上，Twitter暂停后者进行广告的举措着实耐人寻味。

“Twitter已经做出暂停所有剑桥分析拥有和运营之账户的广告这一政策决定，”公司发言人表示，“该决策基于我们相信，剑桥分析使用的业务模型与Twitter的广告业务实践之间存在固有冲突。”

至于剑桥分析如何违反了Twitter的政策尚不清楚。

但Twitter的开发者条款确实禁止人们使用Twitter上的数据来“推导或推断Twitter用户的潜在敏感特征”，比如他们的政治归属或宗教信仰。该条款也禁止开发人员将其从Twitter上收集的信息与其他平台上的信息进行匹配。鉴于剑桥分析试图有针对性地创建投票用户个人简介，从这点上，剑桥分析可能违反了Twitter的规定。

至于剑桥分析方面则表示，公司从未从Kogan或其研究公司GSR那里获得任何Twitter上的数据。(木尔)