传腾讯拟29.5亿入股绝地求生开发商 或成第二大股东

新浪美股 北京时间5月1日消息，据台湾《工商时报》报道，中国互联网巨头腾讯在游戏产业的布局有望再下一城。近日传出腾讯拟斥资逾5千亿韩元（折合人民币29.5亿元）收购热门网游《绝地求生：大逃杀》的韩国开发商蓝洞公司（Bluehole）至少10%股权。

香港《经济日报》援引韩媒称，《绝地求生》是去年最受欢迎的大型多人在线游戏，腾讯则是该游戏在大陆的独家代理运营商。去年9月，市场就传言腾讯有意收购蓝洞，但最后被蓝洞股东以资金充裕为由拒绝。该报道称，腾讯此次有意收购蓝洞至少10%股权，如交易成功，腾讯将成为蓝洞第2大股东。

受此消息推动，腾讯H股股价周一收报391港元，上涨0.67%。

尽管并未证实入股蓝洞的消息，但该公司已显示出在全球游戏产业积极布局的野心。公开资料显示，从2005年开始，腾讯就开始对海外游戏公司的收购、投资之路，布局领域涉及游戏研发、技术研发、游戏发行等。

其中，腾讯在2015年12月全资收购英雄联盟（LOL）的美国开发商Riot Games。之后腾讯以英雄联盟玩法为原型，自行开发了手游《王者荣耀》，该款游戏更于去年5月荣登全球最赚钱手游榜首。

根据腾讯财报，该公司去年游戏业务收入高达978亿元人民币，较2016年增长近4成。全球游戏市场调研公司Newzoo的数据显示，2017年大陆游戏行业的整体营收为2，189.6亿元，为全球最大游戏市场。若结合腾讯财报数据，腾讯在中国大陆游戏市场的占有率高达44.7%。

不过，随着大陆游戏行业日趋成熟，业界正面临“产品荒”的困境，玩家不断抱怨没有好玩的新游戏面世。为应对相关问题，腾讯上月在其UP新文创大会上，将“泛娱乐”战略升级为“新文创”战略，未来腾讯将以IP（知识产权）为核心，不断拓展包含游戏业务在内的诸多文娱业务。