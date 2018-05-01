新浪科技> 业界 > 正文

传腾讯拟29.5亿入股绝地求生开发商 或成第二大股东

传腾讯拟29.5亿入股绝地求生开发商 或成第二大股东
2018年05月01日 12:54 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪美股 北京时间5月1日消息，据台湾《工商时报》报道，中国互联网巨头腾讯在游戏产业的布局有望再下一城。近日传出腾讯拟斥资逾5千亿韩元（折合人民币29.5亿元）收购热门网游《绝地求生：大逃杀》的韩国开发商蓝洞公司（Bluehole）至少10%股权。

　　香港《经济日报》援引韩媒称，《绝地求生》是去年最受欢迎的大型多人在线游戏，腾讯则是该游戏在大陆的独家代理运营商。去年9月，市场就传言腾讯有意收购蓝洞，但最后被蓝洞股东以资金充裕为由拒绝。该报道称，腾讯此次有意收购蓝洞至少10%股权，如交易成功，腾讯将成为蓝洞第2大股东。

　　受此消息推动，腾讯H股股价周一收报391港元，上涨0.67%。

　　尽管并未证实入股蓝洞的消息，但该公司已显示出在全球游戏产业积极布局的野心。公开资料显示，从2005年开始，腾讯就开始对海外游戏公司的收购、投资之路，布局领域涉及游戏研发、技术研发、游戏发行等。

　　其中，腾讯在2015年12月全资收购英雄联盟（LOL）的美国开发商Riot Games。之后腾讯以英雄联盟玩法为原型，自行开发了手游《王者荣耀》，该款游戏更于去年5月荣登全球最赚钱手游榜首。

　　根据腾讯财报，该公司去年游戏业务收入高达978亿元人民币，较2016年增长近4成。全球游戏市场调研公司Newzoo的数据显示，2017年大陆游戏行业的整体营收为2，189.6亿元，为全球最大游戏市场。若结合腾讯财报数据，腾讯在中国大陆游戏市场的占有率高达44.7%。

　　不过，随着大陆游戏行业日趋成熟，业界正面临“产品荒”的困境，玩家不断抱怨没有好玩的新游戏面世。为应对相关问题，腾讯上月在其UP新文创大会上，将“泛娱乐”战略升级为“新文创”战略，未来腾讯将以IP（知识产权）为核心，不断拓展包含游戏业务在内的诸多文娱业务。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有