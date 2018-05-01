2018年全球游戏营收将达1379亿美元 移动占比超50％

新浪科技讯 北京时间5月1日消息，Newzoo（针对游戏、电竞和移动互联网的第三方市场情报研究机构）发布了最新的全球游戏市场报告，预测2018年总共有2.3亿玩家将在游戏上投入1379亿美元，同比增长超过13％。今年的其他重要发现包括：

数字游戏收入占市场的91％，即1253亿美元；手机游戏收入增长25.5％至703亿美元，占市场总量的一半多一点；电子游戏机上的收入和PC游戏上的收入分别达到346亿美元和329亿美元。

该报告还包含了对2021年的一些预测，这些预测都表明该行业将会有惊人的增长：

在整个市场中，2017年至2021年复合年增长率为10.3％，总收入达到1801亿美元；到2021年，手机游戏将带来1064亿美元的收入，占市场的59％；PC游戏市场将伴随着下载/盒装PC游戏的增长而保持稳定，即维持1.8％的复合年增长率，而浏览器端游戏将向移动平台端转变；流媒体和电子竞技将推动游戏机的复合年增长率达到4.1％，总收入达到39亿美元。

Newzoo还汇总了各国的支出数据，指出中国目前仍然是占据四分之一以上游戏市场的顶级消费国——其中移动游戏市场超过60％，而到了2021年将增长到70％。北美排在第二位， 欧洲市场紧随其后。

最有趣的是日本的游戏市场，目前仅次于北美，排在第三位。日本的游戏市场收入同比增长15.1％，主要得益于该国手机游戏市场的大获成功。

“（日本）的手机游戏市场现在几乎与北美相同，大约三分之一的玩家是手游玩家。事实上，日本玩家花费了大部分金钱在手机游戏上，这放眼世界都是独一无二的。日本玩家的平均花费是北美的1.5倍，比西欧高出2.5倍以上。”

Newzoo的预测保持了乐观态度，同时又留有期望。今年到目前为止，游戏市场已经有了突飞猛进的发展，其中一些大型企业，包括暴雪娱乐推出的“《守望先锋》”，和腾讯力图打造的《堡垒之夜》等，都是其在游戏领域努力的硕果。游戏得到主流媒体的认可也是今年的一个关键主题，其中，对《堡垒之夜》的海外玩家Tyler“Ninja”Blevins的关注尤为瞩目。该行业面临的威胁包括监管举措，比如最近一次，上周在比利时的三场比赛中，战利品箱被严令禁止。随着民众收入的增加，我们预计这些威胁也会增长。当然，许多是可以通过适当的计划和政策的透明度来加以缓解的。(黑柠)