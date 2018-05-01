彭博社：每分钟烧6500美元 特斯拉年底就要破产

新浪科技讯 北京时间5月1日中午消息，特斯拉不像其他汽车公司。它避开了经销商，也避开了通常的生产前测试、会议、管理结构以及所谓的工人安全等，仅为了让平价电动汽车走向市场。

但是根据彭博社对公司财务状况的新一轮深入研究，特斯拉的机会窗口可能所剩无几。除非车辆生产出现奇迹般的转机，或者（相比前者可能性较大）有新的大笔资金注入，公司将在年底之前耗尽资金。

根据彭博社的数据，特斯拉平均每分钟消耗6500美元。十五年来，特斯拉的资金消耗率从未如此糟糕。自由现金流量是衡量公司在去除资本支出（比如购买新制造设备等）之后所得的资金。特斯拉的自由现金流量在最近三个季度一直为负。从2016年底到2017年的整整12个月周期内，特斯拉每季度的负自由现金流量至少有5亿美元。

最近的大部分支出似乎都跟特斯拉努力提高车辆生产有关，但生产率却没有相应的提高：

“特斯拉增加员工的速度超过了过去四年中三年来的营收增长。其中包括了2017年员工数量增加了近一倍多，因为当时公司正在扩大Model 3的生产规模，并又吸收了SolarCity的员工。

从2014年到2017年，特斯拉员工数量增加了两倍多，但员工收入却陷入停滞。通用汽车和福特汽车这两家公司的每个员工收入均增加了1.5倍多。然而，特斯拉臃肿的员工总数甚至还没有算上马斯克最近所谓的‘俄罗斯套娃’般存在的从事特斯拉生产的承包商和子承包商公司。”

鉴于其价值，特斯拉一度坚持公司今年将不再需要额外的融资。“2018年某个时期，我们预计将实现持续性的季度营业正收入。”公司在最近的财报声明中说道。(木尔)