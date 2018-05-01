新浪科技> 业界 > 正文

彭博社：每分钟烧6500美元 特斯拉年底就要破产

彭博社：每分钟烧6500美元 特斯拉年底就要破产
2018年05月01日 12:38 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间5月1日中午消息，特斯拉不像其他汽车公司。它避开了经销商，也避开了通常的生产前测试、会议、管理结构以及所谓的工人安全等，仅为了让平价电动汽车走向市场。

　　但是根据彭博社对公司财务状况的新一轮深入研究，特斯拉的机会窗口可能所剩无几。除非车辆生产出现奇迹般的转机，或者（相比前者可能性较大）有新的大笔资金注入，公司将在年底之前耗尽资金。

　　根据彭博社的数据，特斯拉平均每分钟消耗6500美元。十五年来，特斯拉的资金消耗率从未如此糟糕。自由现金流量是衡量公司在去除资本支出（比如购买新制造设备等）之后所得的资金。特斯拉的自由现金流量在最近三个季度一直为负。从2016年底到2017年的整整12个月周期内，特斯拉每季度的负自由现金流量至少有5亿美元。

　　最近的大部分支出似乎都跟特斯拉努力提高车辆生产有关，但生产率却没有相应的提高：

　　“特斯拉增加员工的速度超过了过去四年中三年来的营收增长。其中包括了2017年员工数量增加了近一倍多，因为当时公司正在扩大Model 3的生产规模，并又吸收了SolarCity的员工。

　　从2014年到2017年，特斯拉员工数量增加了两倍多，但员工收入却陷入停滞。通用汽车福特汽车这两家公司的每个员工收入均增加了1.5倍多。然而，特斯拉臃肿的员工总数甚至还没有算上马斯克最近所谓的‘俄罗斯套娃’般存在的从事特斯拉生产的承包商和子承包商公司。”

　　鉴于其价值，特斯拉一度坚持公司今年将不再需要额外的融资。“2018年某个时期，我们预计将实现持续性的季度营业正收入。”公司在最近的财报声明中说道。(木尔)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有