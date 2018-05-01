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继俄罗斯后 伊朗也发出将禁掉Telegram信号

继俄罗斯后 伊朗也发出将禁掉Telegram信号
2018年04月20日 08:41 新浪科技综合
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　　来源：cnBeta

　　据外媒报道，伊朗政府似乎也打算在本国禁掉Telegram，而就在几日前，俄罗斯颁布了Telegram禁令。实际上在今年早些时候，伊朗曾暂时禁过Telegram和Instagram。Telegram是一款加密的即时通讯应用程序，它还能为新闻机构乃至政府机构使用。

　　据悉，这款应用在伊朗拥有4000万名用户，而该国上网的用户大概也只有5000万，可见Telegram在这个国家的普及性。

　　当地时间周三，伊朗最高领袖哈梅内伊(Ayatollah Khamenei)表示，为了遏制Telegram的“垄断”，各政府机构将不能再使用Telegram。哈梅内伊则是在个人Telegram频道上发布了这条消息，如此看来Telegram在该国拥有绝对的垄断地位。

　　《卫报》报道称，除了遏制Telegram，伊朗政府此举还有一个目的--支持本国的社交媒体应用。尽管哈梅内伊的这条消息暗示了即将到来的Telegram禁令，但牛津互联网研究所博士生Mahsa Alimardani表示，至于伊朗政府未来真的要关闭Telegram现还不能确定，但显然比其他任何时候都更有可能。

　　Alimardani指出，一直以来，伊朗政府在对待通信这个问题上尤为直言不讳，今年一月它就曾经暂时禁掉了Telegram。

　　目前，伊朗政府至少已经开始尝试让本国用户转移到iGap、Soroush、Gap等本土通信平台上。

　　据了解，俄罗斯方面在实行Telegram禁令时采取了屏蔽属于美国谷歌亚马逊云端服务的IP，而这致使上百万个Telegram的IP地址受到了影响。现在还不清楚伊朗是否也会采取类似的手段。

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