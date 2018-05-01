高通：专利交易旨在缓解与苹果、监管机构的紧张关系

新浪科技讯 北京时间5月1日中午消息，高通的专利许可主管本周一表示，该无线技术公司决定为下一代移动数据网络扩大其低成本许可模式的使用，这一举措将有助于缓和与包括iPhone制造商苹果在内的两大客户之间的紧张对话。

一直以来，专利业务为高通带来了大部分的利润，但是也引起了与诸多客户和监管机构之间的冲突，比如苹果、三星电子和华为等，以及中国、韩国和美国的监管机构。

新的交易将降低高通收取的授权许可费并使得业务更加稳固，前提是监管机构认可条款，并且公司的两大主要客户——苹果以及另一家普遍认为是华为的公司——愿意解决他们之间的纠纷并继续向高通付费。

高通专利许可部门负责人Alex Rogers表示，这一背景有利于公司解决现有的两大被许可方纠纷问题。但他并未提及客户纠纷解决的可能性，苹果和华为也未予以评论。

高通虽以出售手机芯片位置，但公司还有另一个历史较悠久的业务——无线网络技术许可。该许可业务已然引起全球性争议，并招来数十亿美元的监管罚款，其中有一些仍在上诉中。

高通为手机制造商提供了两套专利选择，一个是完整的专利组合，费用约占手机成本的5%；另一个是所谓的“标准必要专利”组合，仅占3.25%的成本，组合中仅包含移动数据网络必须的专利。制造商可以选择其中之一，但过去的大多数客户会选择购买两套专利以避免法律诉讼。而高通也一直在努力避免摩擦，一方面公司尽量让客户可以选择低成本的那套标准专利许可，另一方面公司也在不断向该专利许可组合增加下一代5G无线网络专利，而无需额外费用。

不过现在的问题是，相比于价格更高的完整专利，是否会有更多手机制造商愿意选择高通的低成本标准专利组合。

另外，公司对未来5G网络的专利许可方式也将跟以前的3G和4G网络的有所不同。(木尔)