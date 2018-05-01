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腾讯音乐邀请投行投标：将在美IPO 筹资最高40亿美元

腾讯音乐邀请投行投标：将在美IPO 筹资最高40亿美元
2018年05月01日 11:24 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月1日上午消息，汤森路透旗下IFR周一援引消息人士报道称，腾讯音乐娱乐集团已邀请多家投行下周投标，为其安排规模最高为40亿美元的美国IPO。

　　IFR报道称，腾讯音乐计划在今年底之前上市，筹资规模预计介于30亿至40亿美元之间。

　　腾讯发言人对IPO计划未予置评。

　　据IFR报导，腾讯音乐寻求的IPO估值约为250亿美元。

　　IFR根据Spotify在监管文件中披露的信息估算，2017年年底时，腾讯音乐与欧洲Spotify进行换股时，它的估值约为123亿美元。根据换股协议，Spotify持有约9%的腾讯音乐股权，腾讯控股持有7.5%的Spotify股权。

　　截至上周五，Spotify的市值为285亿美元。

　　IFR称，腾讯音乐娱乐集团去年年底首次开始与银行业者讨论计划IPO事宜。不过进展缓慢，因为该公司专注于Spotify交易，而且研究在香港上市的可能性。香港交易所公布，计划通过放松上市规则鼓励更多科技公司在香港上市。

　　据IFR，腾讯音乐娱乐集团已经决定在美国上市，因为Spotify就在美国上市，而且香港交易所新规现在不容许加权投票权。

腾讯音乐IPO投行
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