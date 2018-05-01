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网约车危险不断：Uber、Lyft100多名司机涉嫌性侵犯

网约车危险不断：Uber、Lyft100多名司机涉嫌性侵犯
2018年05月01日 10:32 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月1日上午消息，根据CNN的报道，100多名Uber、Lyft司机涉嫌对乘客构成性侵犯。

　　CNN分析了美国的警方报告、联邦法庭记录、县法院数据库，发现在过去4年里至少有103名Uber司机、18名Lyft司机受到指控，他们涉嫌强暴、强行触摸、绑架，还有其它一些罪行。

　　随着公司的增长，Uber与Lyft遭到指责，因为经常会出现司机犯罪事件。Uber与Lyft拒绝提供任何与指控有关的数据。

　　美国许多州曾经对Uber、Lyft展开调查，包括加州、科罗拉多、马萨诸塞和德州，因为这些企业未能充分监督司机，而且聘请有犯罪历史的司机。

　　Uber知道自己存在问题，它正在努力，想让平台变得更安全。月初时，Uber新增几个安全功能，例如在程序内增加紧急911按钮，加强监督，要求司机每年都要参加背景审查。另外，Uber不再向司机提供上车下车地址信息。

　　不只如此，Uber还建了一个全球化团队，由前执法官员组成，他们处理警方的调查任务。

　　Uber新闻发言人在邮件中表示：“这些故事真是可怕，我们完全偏向受害者。我们已经与CNN合作，研究他们的报告，在相同的时间段内，我们在美国完成24亿次接送任务。在我们的平台内，即使只有一起事故，也是很多很多的，正因如此，在2018年及之后的时间里，我们会将安全放在首位。”

　　不论是Uber还是Lyft，都用第三方审查公司Checkr检查背景。Checkr会从国、州和地方数据库收集信息，查看7年犯罪历史记录。它还会检查国家性罪犯公共网站（National Sex Offender Public Website）及其它数据库。不过一些安全专家认为，这些检查没有州、FBI指纹背景检查那么彻底，Uber与Lyft都拒绝这样的审查。

　　针对Uber的最新诉讼发生在去年11月，事情是这样的：7名女子声称自己遭到Uber司机的性侵犯，这些事件是独立的。指控发生在美国许多地方，包括宾夕法尼亚、佛罗里达、密歇根、纽约、新泽西、爱荷华等州。

　　涉事女性有许多都喝了酒，搭乘Uber汽车，在后排座位上睡着了。例如，有一名女子居住在洛杉矶，她说自己在Uber司机的汽车上睡着了，被侵犯，然后又被司机带到家中，并被强暴。

　　受害者的律师指出，Uber的背景调查并不充分，对于服务的安全性，Uber的表述也不恰当。诉讼要求法庭命令Uber改变司机监督方式，Uber对于司机性骚扰、性侵犯到底知道多少？它也应该更透明一些。

　　在CNN确定的103名Uber司机中，有31名涉嫌侵犯乘客的司机被判有罪。在18名Lyft司机中，有4名被判有罪。另有几十名司机卷入刑事、民事诉讼，这些案件还没有完结。(德克)

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