盖茨拒绝出任特朗普科学顾问：不能最好利用我的时间

新浪科技讯 北京时间5月1日上午消息，特朗普总统到现在还没有任命自己的科学顾问——但确实有意让比尔·盖茨来担任这一角色，只不过后者委婉地拒绝了，认为这“不是对自己时间的最好利用”。

上个月特朗普总统和微软创始人比尔·盖茨会面时，盖茨曾建议特朗普找一个人来负责白宫的科学与技术政策（OSTP）。盖茨还说，这时候，特朗普反问他，他自己是否有意担任这一角色。盖茨拒绝了。

盖茨自己算不上科学家，但是他可能算得上……科学爱好者？他的比尔梅琳达盖茨基金会资助各种致力于解决气候变化和传染性疾病的项目。相比之前的任何其他现代总统，特朗普在物色科学顾问这件事上拖延的时间比谁都长，而且目前实际上的OSTP负责人是一位31岁的政治科学家。鉴于OSTP的目的在于就环境、工程和技术等方面的问题为总统提供咨询建议，仿佛政治科学家并非是合适的那一类科学家。但这还不是特朗普政府最糟糕的任命安排。更糟糕的还有，比如，他任命埃克森美孚的首席执行官担任自己的国务卿，能源部门的负责人则是一个想要搞垮能源部门的人。

上一任的科学顾问是约翰·霍尔德伦（John Holdren），他曾在墨西哥湾漏油事故中给奥巴马提供了很大帮助。霍尔德伦说，我们“现在的这位总统似乎总是拒绝真相”，大实话没错。特朗普总统经常表现出反科学的态度。比如，他企图退出巴黎气候协定，哪怕科学家疾呼遵守巴黎气候协定仍不足以解决气候变化问题。

进一步说，就算特朗普真的任命了合适的科学顾问人选，未来顾问到底能起到多少积极作用也是个谜。为特朗普总统工作几乎无异于招来奚落和随意的开除。首席经济顾问盖里·科恩仿佛是“特朗普团队中那个为数不多的头脑清晰的人”，可以指导特朗普做出较为理性的决策。但是特朗普拒绝听从科恩的建议，于是后者选择辞职。

当然，不管怎样科学顾问一职还是需要一个清楚了解自己职责的人来担任，且有更强大的理性发声。但即便是最好的科学造诣也未必能保证任何科学顾问能够有效地改变特朗普的想法，因为这位总统似乎只听取他认为强大且富有之人的建议。所以，盖茨拒绝特朗普的邀请可能对大家来说还真是个遗憾。但说到底，也许总统他自己都不知道自己的需求。就像盖茨说的那样：“我没有在试探他到底是不是认真的。其实，他可能自己也不知道自己是不是认真的。”(木尔)