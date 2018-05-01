微软董事长加入光速风险投资公司 担任风险投资人

新浪科技讯 5月1日早间消息，微软公司董事长约翰·汤普森（John Thompson）将加入硅谷最热门的风险投资公司之一——光速公司。汤普森在光速的这项委任使他成为最杰出的黑人风险投资家之一。

自微软创始人比尔•盖茨于2014年卸任以来，汤普森便开始担任微软董事长一职。他在支持首席执行官萨蒂亚•纳德拉推动软件制造商现代化、迅速推进云业务等方面发挥了重要作用。在光速公司，汤普森将要同许许多多公司开展合作。该公司的投资包括Snap、Honest和AppDynamics。光速公司自2016年以来最近的一笔投资高达12亿美元。

风险资本家大多是白人或亚洲男性，这与科技行业中的人种分布情况大体相当。很少有黑人担任风投的情况，但汤普森的这次招募是近几个月来整个商界有关黑人的第二次高调招募。今年1月，美国运通公司（American Express Co. ）前首席执行官肯尼斯·钱纳特受邀成为General Catalyst风险投资公司的合伙人。

汤普森在电子邮件中写道，他计划将投资重点放在为企业提供网络安全服务或基础设施技术的年轻公司上。

自上世纪80年代以来，微软就一直不是一家初创公司，它只从技术风险投资公司的戴夫·马夸特（Dave Marquardt）那里获得了唯一的一笔投资，当时微软的估值为2亿美元。如今，微软的市值约为7200亿美元。微软曾经被认为是一个老气的、古典的软件企业，但如今它为云计算到增强现实（VR）等领域所做出的努力提升了它在整个初创企业生态系统中的地位。(黑柠)