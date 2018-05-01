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原标题：除了副驾驶 机长还有离不开的平板电脑助手

你在登机桥上焦急地排着队，拿出你的平板电脑检查电量还剩多少，接着还得看看你家孩子的平板——飞行时间很长，在35000英尺的高空中，能分散孩子们注意力的游戏和电影对你来说实在太重要了。其实，如果你在登机的时候仔细观察，你会发现飞行员也在和你做同样的事情。

不要慌，就算有了自动驾驶系统，飞行员也是不被允许在飞行中途开小差去看《指环王》系列电影或者跟朋友玩会儿你画我猜的。不过，就像你需要平板来消磨你的旅途时间且保持清醒一样，飞行员也需要他们的平板来保证把你送到你要去的地方。

iPad以及其他平板电脑在大约10年之前首次被引进了驾驶舱，取代了曾经飞行员不得不背进飞行包里的大量打印资料和书本。在这个燃料效率及其重要的行业里，平板电脑的出现轻而易举地节省了100磅的重量。

哪怕一台普通的平板电脑都足以强化航班内置的电脑，航空公司也一直在试着开发一些使用它的新方法。飞行员可以滑动，点击屏幕，获取最新的安全确认信息，跟其他机组人员保持联系，预定燃料，以及锁定速度最快、效率最高的航线。

核心信息

飞行员登入英国航空公司的门户，就能简单快速地接入一个在起飞前和飞行途中都需要用到的App。

英国航空公司在五年前开始给他们的飞行员配置平板电脑，这些平板用于简化起飞前大量需要飞行员集中注意力来完成的任务，如让乘客和行李顺利登机，确保燃料加满，同意飞行路线等等。飞行员解锁iPad后，会看到以黑色英航标志为背景的桌面，但整个界面其实没有太多特别的地方。但当他打开局域网后，就能看到一个整齐排列着蓝色按键的简化界面，在这里飞行员可以操作他们所需的各个软件。

“Go Fly”会展示飞行相关的信息；“Yammer”用于跟公司里的其他人对话，“ESP-PIL”能让机长看到每个登机乘客的信息，看看他们搭乘航班的频率，以及近期是否有被延误。在飞机可能延迟起飞时，机长会走进机舱，给予这些此时很有可能愤愤不平的乘客特别关注。

如果没时间跟机组里的所有人直接见面，机长可以点开各个机组成员的照片来查看资料。一架空客A380载有22名机组人员，有了这些资料可以保证飞行安全和良好的团队合作。“打开驾驶舱门的那一刻起，你就已经知道你会和哪些人一起合作了，”英航飞行员斯宾塞·诺顿（Spencer Norton）说。

在走进机舱之前，机长会用iPad来检查工作警报：看看有没有发生由欧洲罢工引起的机场关闭，或者提示冬季状态下需要除冰的备忘录。在电子化之前，在伦敦希思罗机场，英航的调度员会把这些通知挂在通向机组工作室的扶梯顶部。飞行员往往在不知道有多少通知等着他们去阅读和消化的情况下去报到，所以他们总是需要在起飞前留出大量的时间。但即便这样也不能保证每个飞行员看到每条通知，特别是有时某个飞行员借走了一条长通知以获取更多时间来阅读消化。“如果有一份四页长的通知，比你到得早的那个人可能就把它拿去复印了，然后你就会错过这条通知，”诺顿说。

现在有了这个电子门户，机长点开“通知”就能看到一个列表，按照通知的重要程度，分别被标记为红色，琥珀色和绿色，有需要时即可随时点开。

填充燃料

使用平板预定燃料可以帮助飞行员计算他们在特定天气条件下完成某条航线需要的精确燃油量。

接下来，是关于航空公司最大的开销之一：燃料。以前，英航飞行员会尽他们最大努力来预估他们这趟旅程需要的燃料，要考虑的有突发事件，绕远路，以及保证储备等各方面因素，然后传达给调度员。机场的燃料运输人员会开来卡车给飞机加油，通常会额外多加一点来弥补在加燃料过程中由于晃动喷溅带来的损失，而在仪表上不会有精确的读数。加完燃料，他们会拆下软管，爬上通向登机桥的梯子，然后穿过头等舱去给飞行员签字。“你肯定能知道他们来过，你能闻到燃料的味道，”英航飞行员戴夫·托马斯（Dave Thomas）说。

从12月起，英航飞行员通过他们的iPad就能准确知道他们所需的燃料用量，并发送到燃料提供人员的平板上，还能直接在平板上签字。如果接到暴风雨报告，需要给从伦敦飞往洛杉矶的航线加上20分钟缓冲时间的燃料，飞行员只需要小小移动一下屏幕上的滑块，平板就会自动计算出额外28分钟需要的燃料量并加入订单，因为额外的燃料意味着额外的重量，因此需要多加一部分用量。至于给油箱加燃料的工作人员，他们现在可以放慢速度，避免燃料喷溅导致读数偏差，也不用给头等舱染上味道了。

前进路线

使用平板，机长可以展开详细地图，并可以放大看到目的地机场，或者是即将转去的机场。

起飞之后，飞行员就可以在门户里找更详细的信息了，点开飞行计划，可以检查他们的前进路线。如果出现突发事故，在飞行计划里就能看到一条可以迅速降落的备选路线。与我们常听到的车辆导航如“直走800英里并在内华达州左转”不同，飞行员会看到显示数据的图表，包括航路点坐标以及最近的分流机场，这样他们就会知道如果发生紧急罢工情况时他们应当前往哪里。在靠近目的地时，平板还会提供降落路线和机场布局图，显示机场跑道与各登机口的具体方位。

现在，英航的地图是pdf格式的文件，所以机长还可以在上面标注，比方说划掉一条已关闭的跑道，但地图还未实现实时更新。将来，这个地图可以变得更加动态。英航目前正在试用飞机连接设备（Aircraft Interface Device，AID），实现与航班管理电脑的单向连接。飞机可以把精确位置发送到iPad上，这可以提供类似于车载实时导航的体验。单向网关有助于保证飞机系统安全。

现代航线是极其复杂的，就算是在最大程度受电子控制的飞机上，内置电脑也是相对基本且更新缓慢的。这不难理解，因为经过认证且运行安全的内置电脑往往可以稳定使用多年。而平板电脑的用途则更实际、更灵活，“我不能在驾驶过程中拿着我的iPad玩《愤怒的小鸟》，但是飞机可以和iPad对话，告诉它速度，高度和温度，这下就方便多了，”托马斯说。

比如，未来可能会有实时更新的天气信息。目前，飞行员在飞行当天会拿到凌晨四点左右制作的天气地图，他们要靠着这张图完成一整天的长距离跨国飞行或是数段短途飞行。未来，地面上的调度员可以通过机内WiFi，将实时天气信息发送至平板，帮助飞行员避开湍流，或绘制效率更高的路线。“如果我们能在起飞前往iPad发送最新的天气信息，就能更快地将乘客送到目的地，还能省下一些燃料，”托马斯说。

下次，你坐在机舱里拿着平板刷剧的时候，可别忘了对机长手里的平板也心存感激。

翻译：徐萌艺