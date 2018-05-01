日本金融厅拟施压 禁止交易涉及犯罪活动的加密货币

新浪科技讯 北京时间5月1日上午消息，为打击洗钱和其他犯罪活动，日本金融厅悄然向加密货币交易所施压，要求其放弃处理门罗币、Zcash和Dash等犯罪分子和黑客们经常使用的加密货币。消息人士确认，他们正在采取一切可用措施来披露某些可选虚拟货币的使用。这些虚拟货币因为不易被跟踪而受到犯罪团伙的青睐。去年9月份，欧州执法机构Europol（欧洲刑警组织）发布报告警告称“其他加密货币如门罗币、以太币和Zcash等正逐渐在数字犯罪领域流行起来。”作为最早采用比特币的那批人之一，犯罪分子们日渐抛弃了比特币的使用，转而使用更加不易跟踪的门罗币等替代加密货币。

据日本当局表示，通过区块链或其他公共分类账来识别门罗币等货币的接收方十分困难，几乎不可能。这些货币的匿名性使其成为理想的洗钱工具。经验丰富的调查员可以在比特币的区块链（公共分类账）上跟踪资金。逐渐地，网络犯罪分子开始选择使用新的“隐私货币”来索要赎金或从事非法商品销售。

日本加密货币交易所Coincheck在1月26日遭到黑客攻击之前曾处理上述提及的所有三种加密货币。在暂停运营并完全恢复营业之后，公司停止了这三种货币的交易处理。Coincheck在2017年9月向金融厅提交申请成为注册实体，并遵循最新修订的支付服务法，但在黑客攻击发生时，它的申请暂未批下来。

时事通讯社3月16日报道，Coincheck正在放弃门罗币和另外两个难以追踪的加密货币交易处理；报道还指出，这是公司试图展现更好的合规标准的努力之一。1月26日的黑客攻击事件之后，金融厅加强了对所有注册加密货币交易所的检查，任何处理这三种高匿名性的加密货币的交易所将非常不利于获得申请批准。

4月10日，在金融厅主持的虚拟货币专家工作组会议上，门罗币和Dash都被列为高风险虚拟货币。小组中的一名成员指出，这两种虚拟货币非常有可能被用于洗钱，并说：“任何注册的加密货币交易所是否可以使用这些货币这个问题，值得认真讨论。”

金融厅对门罗币十分不友好，尤其是在1月份报道了韩国可能会挖掘这种货币来融资之后。

目前，提及的三种货币仍可在日本合法交易，但未来可能会禁止这些货币的交易。不过，金融厅也可以简单地向注册加密货币交易所施压，来有效地停止这些货币在日本的交易。(木尔)