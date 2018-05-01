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WhatsApp创始人离职代价高 或损失10亿美元FB股份

WhatsApp创始人离职代价高 或损失10亿美元FB股份
2018年05月01日 08:54 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月1日早间消息，WhatsApp创始人简恩·寇姆（Jan Koum）从Facebook离职可能会付出很大的代价。由于在加入不久之后就决定离职，他将无法获得最多10亿美元的股票奖励。

　　寇姆周一下午在Facebook上证实，他将从公司离职。他目前还有3笔Facebook受限股未能解禁。这些受限股来自于2014年Facebook以220亿美元收购WhatsApp的交易。

　　在这笔交易中，现年42岁的寇姆获得了大约249万股Facebook受限股。这些受限股的解禁将持续到2018年底，其中有190万股受限股将于5月中旬和8月中旬解禁，最后一笔210万股将于11月解禁。

　　不过，这些奖励的前提条件是寇姆仍受雇于Facebook。监管文件显示，如果寇姆在5月15日之前离职，580万股（截至周一收盘价值为9.975亿美元）的受限股将被收回，除非他的离职是非自愿的，或基于正当原因的。

　　目前尚不清楚寇姆离职的具体情况。Facebook拒绝就寇姆的离职日期置评。

　　《华盛顿邮报》早些时候报道称，寇姆离职的原因是他与公司就发展战略存在冲突。此外他也计划离开公司董事会。WhatsApp的另一名联合创始人布莱恩·阿克顿（Brian Acton）也于近期离职。在Facebook的用户隐私丑闻中，他甚至发布了“删除Facebook”的话题。

　　根据彭博亿万富翁指数的数据，寇姆已经积累了104亿美元的财富。自2015年以来，他卖出了价值80亿美元的Facebook股份。

　　寇姆此次表示：“现在是时候继续前进了。我想要花时间去做技术之外我喜欢的一些事，例如收集罕见的保时捷跑车，摆弄我的汽车，玩玩飞盘。”(张帆)

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