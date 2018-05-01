iPhone销量停滞 投资者瞄向苹果巨额现金和服务领域

新浪科技讯 北京时间5月1日上午消息，苹果拥有巨额现金，而且一些服务（比如iCloud）陷入增长停滞状态，这是机会，也是隐忧；北京时间明天凌晨，苹果将会公布财报，一些投资者希望苹果能在财报分析师会议上回答此问题。

iPhone是苹果最重要的产品，去年占了营收的60%还要多，不过苹果CEO库克及其它高管已经将目光转向服务业。

由于来自iPhone供应链的预测让人失望，接下来一段时间销量可能会不如人意。

Bernstein分析师托尼·萨克纳西（Toni Sacconaghi）及其他一些人认为，二财季苹果手机的销量可能只有5100万台，华尔街认为会达到5400万台，一年前同期的销量为5070万台。汤森路透(Thomson Reuters)收集了17位分析师的意见，从平均值看，4月17日华尔街已经将iPhone预期营收从397亿美元降至392亿美元。

萨克纳西认为，在讨论结果之时，iPhone业务可能会成为重点，但是一些投资者觉得，有一个问题更加值得思考：苹果能否实现计划，提高服务营收，这些营收来自Apple Music、iCloud、App Store。

Gullane Capital Partners管理合伙人特里普·米勒（Trip Miller）认为：“当人们问苹果的下一款重磅产品是什么，我们老说是服务，说了几年了，但是上个季度服务业突然停止增长。苹果就像拿着糟糕成绩单的学生。我们并不是将服务业剔除出去，只是说我们希望能看到数字上升。”

米勒是苹果的投资者，他希望苹果能够抽调部分现金，回购更多股票，向服务业投一些钱。2月份，苹果曾说服务业增长18%，营收达到84亿美元，但是分析师的预期营收是86亿美元，前一个季度约为85亿美元。至于本季度的服务业营收，汤森路透调查17位分析师得出的平均值为84亿美元。

Wisconsin Capital Management创始人、苹果股东汤姆·普朗伯（Tom Plumb）认为，苹果需要寻找常续性营收，比如金融服务收入。苹果可以利用现金巩固Apple Pay产品，比如收购美国运通这样的企业，或者完成其它投资，从交易中获得持续性收入。

普朗伯说：“苹果看到这一个技术循环正在成熟。我真担心它们的心态会变成这样：‘我们需要另一款重磅产品，需要另一个循环，获得像这个循环一样大的机会。’但是苹果真正需要的是常续性营收模式，参与全球所有变化。”

Capital Investment Counsel首席经济学家哈尔·艾丁斯（Hal Eddins）认为，曾经有过许多讨论，说苹果可能会收购大型企业，比如收购Netflix、特斯拉，但从估值的角度看没有什么意义。为什么？苹果的市盈率比较低，比市场整体平均值低，如果收购，相对于苹果市盈率会有很高的溢价。艾丁斯希望苹果增加股息，苹果的股息本来就比其它科技公司低，比如英特尔、思科。(德克)